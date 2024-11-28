АФК "Система" в III квартале нарастила выручку почти на 13%

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" в III квартале 2024 года получило консолидированную выручку в 313,3 млрд рублей, что на 12,9% выше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщила корпорация.

Скорректированная OIBDA увеличилась на 5,4% - до 84,3 млрд рублей.

За 9 месяцев 2024 года консолидированная выручка АФК "Система" выросла на 20,1% год к году - до 888,3 млрд рублей. Скорр. OIBDA составила 246,4 млрд рублей, показав рост на 12,6%.

Корпорация отчиталась об убытке за III квартал в 2,6 млрд рублей из-за роста процентных расходов; по итогам 9 месяцев АФК получила 1,8 млрд рублей чистой прибыли.

CAPEX "Системы" за 9 месяцев 2024 года составил 130,7 млрд рублей (48,3 млрд рублей за III квартал).

На 30 сентября чистые финансовые обязательства корпоративного центра составили 288,7 млрд рублей - показатель вырос на 12,6% с 30 июня 2024 года на фоне инвестиционной деятельности.