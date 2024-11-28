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Поставщик автозапчастей Valeo уволит более тысячи человек и закроет два завода во Франции

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Французский производитель автодеталей Valeo SE намерен сократить штат более чем на 1 тыс. сотрудников и закрыть два завода во Франции на фоне слабых прогнозов для авторынка и проигрыша в конкурентной борьбе с более дешевыми китайскими товарами.

Компания планирует уволить 694 человек и добиться добровольного расторжения контрактов еще со 174 сотрудниками, сказал представитель фирмы в ответ на вопрос Bloomberg. Ранее Agence France-Presse сообщило, что Valeo закрывает заводы в коммунах Ла-Сюз-сюр-Сарт и Ла-Веррьер.

Еще около 200 рабочих мест будут сокращены в других странах Европы, включая Польшу, Германию и Чехию.

Штат компании насчитывает 112,7 тыс. сотрудников в 29 странах, включая 13,5 тыс. во Франции.

Акции Valeo подешевели на 2,4% в четверг. С начала года капитализация компании упала на 44,2%, до 1,93 млрд евро.

Valeo
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