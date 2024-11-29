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Число безработных в ФРГ выросло слабее прогноза в ноябре

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Безработица в Германии в ноябре осталась на уровне предыдущего месяца - 6,1%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

Это максимальный показатель с февраля 2021 года.

Количество безработных в Германии в текущем месяце увеличилось на 7 тыс. - до 2,86 млн.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 20 тыс. и сохранение безработицы на прежнем уровне, по данным Trading Economics.

"Слабость экономики продолжает оказывать давление на рынок труда", - заявила глава агентства Андреа Налес.

Количество открытых вакансий в ноябре составляло 668 тыс., что на 21 тыс. ниже октябрьского показателя и на 65 тыс. меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Германия
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