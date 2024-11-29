Скорректированная прибыль группы Аэрофлот в III квартале выросла на 23%
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2024 года скорректированная прибыль группы "Аэрофлот" выросла на 23,3% в годовом исчислении, до 21,6 млрд рублей, сообщила компания.
Чистая прибыль до коррекции составила 17,7 млрд рублей против убытка в 9,3 млрд рублей годом ранее.
Скорр. EBITDA сократилась на 9,1%, до 67,1 млрд рублей, тогда как консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал этот показатель на уровне 77,8 млрд рублей (при диапазоне оценок от 73 млрд до 86,8 млрд рублей).
Выручка группы выросла на 37,3%, до 259,3 млрд рублей (консенсус-прогноз был на уровне 255,1 млрд рублей)
Основные финансовые показатели группы "Аэрофлот" в III квартале и за 9 месяцев 2024-2023 годов
|Млн руб., если не указано иное
|3К 2024
|3К 2023
|Изм.
|9М 2024
|9М 2023
|Изм.
|Выручка
|259 342
|188 928
|37,3%
|636 557
|441 104
|44,3%
|Скорректированная EBITDA*
|67 068
|73 750
|-9,1%
|184 257
|139 964
|31,6%
|Рентабельность EBITDA
|25,9%
|39,0%
|-13,2 п.п.
|28,9%
|31,7%
|-2,8 п.п.
|Прибыль/убыток за период
|17 649
|-9 322
|-
|59 936
|-111 322
|-
|Скорректированная прибыль/убыток**
|21 558
|17 489
|23,3%
|48 583
|-2 594
|-
* Показатель EBITDA скорректирован на эффект страхового урегулирования отношений с иностранными арендодателями, резервы под ожидаемые кредитные убытки, резервы на предоплату за поставку воздушных судов, а также прочие резервы.
** Чистая прибыль/убыток скорректированы на курсовой эффект от аренды, эффект страхового урегулирования отношений с иностранными арендодателями, резервы под ожидаемые кредитные убытки, резервы на предоплату за поставку воздушных судов, эффект от переоценки отложенных налоговых активов и обязательств, а также прочие резервы.
В основе положительных результатов третьего квартала - активное развитие перевозок, увеличение налета и повышение операционной эффективности, в том числе рост процента занятости кресел (которая достигла рекордных 92,3%), а также контроль над расходами, отметил первый замгендиректора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрей Чиханчин. Однако условия, в которых работает группа, по его словам, остаются сложными: в их числе ограничения международных полетов, ускоренный переход на российские IT-решения, удорожание керосина, аэропортового обслуживания, ремонта самолетов, инфляционное давление на другие статьи расходов.
"В этой среде особенно важны отраслевые инструменты, обеспечивающие предсказуемость ключевых затрат, прежде всего топливный демпфер. В третьем квартале он, как и раньше, компенсировал часть роста расходов на керосин, однако с учетом динамики экспортной цены отмечается его материальное сокращение (до 10,4 млрд рублей против 24,1 млрд рублей годом ранее - ИФ)", - отметил Чиханчин.
Операционные расходы
|Млн руб., если не указано иное
|3К 2024
|3К 2023
|Изм.
|9М 2024
|9М 2023
|Изм.
|Расходы на авиационное топливо
|89 954
|65 637
|37,0%
|229 620
|155 684
|47,5%
|Операционные расходы за искл. авиационного топлива
|156 108
|49 800
|3,1х
|324 474
|214 860
|51,0%
|Обслуживание воздушных судов и пассажиров
|41 922
|34 062
|23,1%
|108 897
|82 715
|31,7%
|Амортизация и таможенные пошлины
|28 300
|34 568
|-18,1%
|85 065
|103 713
|-18,0%
|Расходы на оплату труда
|31 995
|19 357
|65,3%
|74 896
|55 554
|34,8%
|Техническое обслуживание воздушных судов
|21 422
|7 137
|3,0х
|40 382
|15 577
|2,6х
|Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
|3 385
|2 894
|17,0%
|10 945
|8 682
|26,1%
|Расходы на средства связи
|1 310
|1 153
|13,6%
|3 464
|2 855
|21,3%
|Операционные расходы за искл. прочих расходов/доходов
|218 288
|164 808
|32,4%
|553 269
|424 780
|30,2%
|Прочие расходы/доходы, нетто
|27 774
|-49 371
|-
|825
|-54 236
|-
|Операционные расходы итого
|246 062
|115 437
|2,1х
|554 094
|370 544
|49,5%
Общий долг группы на конец сентября снизился на 7,6% относительно конца 2023 года, до 690,7 млрд рублей. Размер кредитов и займов уменьшился на 33,6%, до 69,3 млрд рублей. При этом сумма кредитной задолженности (банковского долга и по облигациям) снизилась на 39,5%, до 53,4 млрд рублей. Объем денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций увеличился на 3,6%, до 121,3 млрд рублей. Чистый долг составил 569,4 млрд рублей, что ниже показателя на конец 2023 года на 9,7%.
Долговая нагрузка
|Млн руб.
|30.09.2024
|31.12.2023
|Изменение
|Кредиты и займы***
|69 258
|104 368
|-33,6%
|в т.ч. кредиты банков и облигации
|53 386
|88 175
|-39,5%
|Обязательства по аренде
|620 962
|642 883
|-3,4%
|Пенсионные обязательства
|514
|554
|-7,2%
|Общий долг
|690 734
|747 805
|-7,6%
|Денежные средства и краткосрочные финансовые инвестиции
|121 349
|117 126
|3,6%
|Чистый долг
|569 385
|630 679
|-9,7%
*** В апреле 2023 года ПАО "Аэрофлот" была проведена сделка по продаже и обратной аренде 10 Boeing 777. Полученное от арендодателя финансирование отражено по справедливой стоимости, рассчитанной как арендные платежи, продисконтированные под рыночную ставку привлечения заемных средств.
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в III квартале вырос на 14,8% г/г, до 17,1 млн человек: на внутренних линиях перевезено 13,6 млн пассажиров (+12%), на международных - 3,5 млн (+27,1%). Пассажирооборот увеличился на 16,4%, предельный пассажирооборот - на 14,1%. Процент занятости кресел составил 92,3% (+1,8 п.п.).
Группа "Аэрофлот" объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".