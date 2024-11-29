Скорректированная прибыль группы Аэрофлот в III квартале выросла на 23%

Скорр. EBITDA сократилась на 9,1%, до 67,1 млрд рублей, тогда как консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал этот показатель на уровне 77,8 млрд рублей (при диапазоне оценок от 73 млрд до 86,8 млрд рублей).

Выручка группы выросла на 37,3%, до 259,3 млрд рублей (консенсус-прогноз был на уровне 255,1 млрд рублей)

Основные финансовые показатели группы "Аэрофлот" в III квартале и за 9 месяцев 2024-2023 годов

Млн руб., если не указано иное 3К 2024 3К 2023 Изм. 9М 2024 9М 2023 Изм. Выручка 259 342 188 928 37,3% 636 557 441 104 44,3% Скорректированная EBITDA* 67 068 73 750 -9,1% 184 257 139 964 31,6% Рентабельность EBITDA 25,9% 39,0% -13,2 п.п. 28,9% 31,7% -2,8 п.п. Прибыль/убыток за период 17 649 -9 322 - 59 936 -111 322 - Скорректированная прибыль/убыток** 21 558 17 489 23,3% 48 583 -2 594 -

* Показатель EBITDA скорректирован на эффект страхового урегулирования отношений с иностранными арендодателями, резервы под ожидаемые кредитные убытки, резервы на предоплату за поставку воздушных судов, а также прочие резервы.

** Чистая прибыль/убыток скорректированы на курсовой эффект от аренды, эффект страхового урегулирования отношений с иностранными арендодателями, резервы под ожидаемые кредитные убытки, резервы на предоплату за поставку воздушных судов, эффект от переоценки отложенных налоговых активов и обязательств, а также прочие резервы.

В основе положительных результатов третьего квартала - активное развитие перевозок, увеличение налета и повышение операционной эффективности, в том числе рост процента занятости кресел (которая достигла рекордных 92,3%), а также контроль над расходами, отметил первый замгендиректора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрей Чиханчин. Однако условия, в которых работает группа, по его словам, остаются сложными: в их числе ограничения международных полетов, ускоренный переход на российские IT-решения, удорожание керосина, аэропортового обслуживания, ремонта самолетов, инфляционное давление на другие статьи расходов.

"В этой среде особенно важны отраслевые инструменты, обеспечивающие предсказуемость ключевых затрат, прежде всего топливный демпфер. В третьем квартале он, как и раньше, компенсировал часть роста расходов на керосин, однако с учетом динамики экспортной цены отмечается его материальное сокращение (до 10,4 млрд рублей против 24,1 млрд рублей годом ранее - ИФ)", - отметил Чиханчин.

Операционные расходы

Млн руб., если не указано иное 3К 2024 3К 2023 Изм. 9М 2024 9М 2023 Изм. Расходы на авиационное топливо 89 954 65 637 37,0% 229 620 155 684 47,5% Операционные расходы за искл. авиационного топлива 156 108 49 800 3,1х 324 474 214 860 51,0% Обслуживание воздушных судов и пассажиров 41 922 34 062 23,1% 108 897 82 715 31,7% Амортизация и таможенные пошлины 28 300 34 568 -18,1% 85 065 103 713 -18,0% Расходы на оплату труда 31 995 19 357 65,3% 74 896 55 554 34,8% Техническое обслуживание воздушных судов 21 422 7 137 3,0х 40 382 15 577 2,6х Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 3 385 2 894 17,0% 10 945 8 682 26,1% Расходы на средства связи 1 310 1 153 13,6% 3 464 2 855 21,3% Операционные расходы за искл. прочих расходов/доходов 218 288 164 808 32,4% 553 269 424 780 30,2% Прочие расходы/доходы, нетто 27 774 -49 371 - 825 -54 236 - Операционные расходы итого 246 062 115 437 2,1х 554 094 370 544 49,5%

Общий долг группы на конец сентября снизился на 7,6% относительно конца 2023 года, до 690,7 млрд рублей. Размер кредитов и займов уменьшился на 33,6%, до 69,3 млрд рублей. При этом сумма кредитной задолженности (банковского долга и по облигациям) снизилась на 39,5%, до 53,4 млрд рублей. Объем денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций увеличился на 3,6%, до 121,3 млрд рублей. Чистый долг составил 569,4 млрд рублей, что ниже показателя на конец 2023 года на 9,7%.

Долговая нагрузка

Млн руб. 30.09.2024 31.12.2023 Изменение Кредиты и займы*** 69 258 104 368 -33,6% в т.ч. кредиты банков и облигации 53 386 88 175 -39,5% Обязательства по аренде 620 962 642 883 -3,4% Пенсионные обязательства 514 554 -7,2% Общий долг 690 734 747 805 -7,6% Денежные средства и краткосрочные финансовые инвестиции 121 349 117 126 3,6% Чистый долг 569 385 630 679 -9,7%

*** В апреле 2023 года ПАО "Аэрофлот" была проведена сделка по продаже и обратной аренде 10 Boeing 777. Полученное от арендодателя финансирование отражено по справедливой стоимости, рассчитанной как арендные платежи, продисконтированные под рыночную ставку привлечения заемных средств.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в III квартале вырос на 14,8% г/г, до 17,1 млн человек: на внутренних линиях перевезено 13,6 млн пассажиров (+12%), на международных - 3,5 млн (+27,1%). Пассажирооборот увеличился на 16,4%, предельный пассажирооборот - на 14,1%. Процент занятости кресел составил 92,3% (+1,8 п.п.).

Группа "Аэрофлот" объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".