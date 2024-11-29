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Иран намерен к апрелю 2025 года увеличить добычу нефти до 3,85 млн б/с

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Иран намерен к концу финансового года (заканчивается в марте 2025-го) увеличить добычу нефти до 3,85 млн баррелей в сутки, сообщает отраслевой журнал Iran Petroleum со ссылкой на министра нефти Мохсена Пакнежада.

Сейчас страна добывает 3,4 млн б/с.

Увеличить добычу на 400 тысяч б/с министерство планирует за счет восстановления производственных мощностей законсервированных месторождений. Работы по расконсервации имеющихся скважин и бурению новых требуют инвестиций в размере $3 млрд.

Кроме того, свой вклад в достижение краткосрочной цели должна внести разработка нефтяных месторождений South Azadegan, Yadavaran, Yaran, Sohrab, Sepehr и Jofair. Запланированный прирост - 56 тысяч баррелей в день.

Долгосрочные планы (на четыре года, до марта-2028) министра сосредоточены на сохранении нефтеотдачи и увеличении добычи. Они предполагают две опции: увеличение добычи на 700 тысяч б/с при инвестициях в $15 млрд или на 870 тысяч б/с при капзатратах в размере $25 млрд. Реализация сопряжена, в том числе, с заключением Иранских нефтяных контрактов (IPC, представляет собой комбинацию обратного выкупа и контракта о разделе продукции - ИФ) и привлечением иностранных партнеров к разработке месторождений.

В своей стратегии Пакнежад уделяет внимание вопросам модернизации нефтедобывающих установок и платформ, увеличения объемов экспорта нефти и нефтепродуктов, международного сотрудничества в части трансфера технологий.

Как говорилось в отчете ОПЕК, средняя добыча нефти в Иране за январь-октябрь 2024 года составляет 3,24 млн б/с, непосредственно в октябре - 3,26 млн б/с. До введения американских санкций в 2018 году Иран производил 3,8-3,9 млн б/с.

Иран ОПЕК Мохсен Пакнежад
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