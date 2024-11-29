Банк Англии заверил, что британские банки переживут серьезный спад в мировой экономике

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Банковская система Великобритании способна пережить серьезный спад в мировой экономике, показали результаты проведенного Банком Англии стресс-тестирования.

По мнению регулятора, состояние системы улучшилось по сравнению с концом 2022 года, когда власти страны неожиданно анонсировали масштабное снижение налогов, что привело к резкому росту доходности гособлигаций.

Стресс-тестирование продемонстрировало, что в случае резкого снижения активности в мировой экономике британским банкам хватит капитала для дальнейшего кредитования бизнеса и населения.

Финансовая система страны в целом также стала устойчивее к шокам, что во многом связано со спадом активности зависевших от долгов инвестфондов на рынке заимствований.

При этом "ухудшение представлений рынка о жизнеспособности долгосрочной траектории госдолга в мире может привести к повышению ставок, увеличению премий за срочность и рыночной волатильности", говорится в отчете Банка Англии о финансовой стабильности.

Если у зарубежных инвесторов возникнут сомнения относительно уровня госдолга, они могут вывести капитал, что вызовет рост волатильности на валютном и других рынках, отмечает британский ЦБ.

Особенно уязвимы для скачка ставок могут быть хедж-фонды, учитывая, что их долги по историческим меркам сейчас высоки, пишет регулятор.

Выросли и другие глобальные риски, в том числе в связи с фрагментацией глобальной экономики на группы стран-союзниц, настроенных на снижение взаимодействия с противниками.

Ослабление международного сотрудничества может затормозить прогресс в "повышении устойчивости финансовой системы и ее способности абсорбировать будущие потрясения", говорится в отчете.

Впрочем, инвесторы еще не полностью учли эти и другие риски в котировках активов, и рынки акций и корпоративных облигаций особенно "уязвимы для резкой коррекции", уточняет Банк Англии.

Скачок доходности суверенных и корпоративных бондов из-за "внезапной кристаллизации геополитической напряженности" приведет к "существенным убыткам" для фондов прямых инвестиций, пенсионных и хедж-фондов и других небанковских организаций, многие из которых будут вынуждены продавать активы, что еще больше усилит шок, пишет регулятор.

При этом из-за высокой активности продавцов рынок корпоративных облигаций может перестать нормально функционировать, предупреждает он.

Кроме того, есть риск нехватки ликвидности на рынке РЕПО, однако Банк Англии планирует создать собственный механизм РЕПО для предоставления экстренного финансирования небанковским организациям.