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В ЕАЭС создается единое пространство для биржевых операций

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии одобрил и направил в страны Евразийского экономического союза для внутригосударственных процедур, необходимых для подписания, проект соглашения о допуске брокеров и дилеров из одного государства ЕАЭС к участию в биржевых торгах в других странах "пятерки", сообщила пресс-служба ЕЭК.

Сообщается, что "соглашение позволит создать единое пространство для биржевых операций, где брокеры и дилеры смогут работать на основании выданных уполномоченными органами стран происхождения лицензий".

Как считают в ЕЭК, "документ существенно расширит возможности для инвесторов, повысит ликвидность и привлекательность финансовых инструментов, торгующихся на биржевых площадках ЕАЭС".

"Сегодняшнее соглашение вместе с уже ранее принятым соглашением о допуске и обращении ценных бумаг направлены на формирование общего финансового рынка и биржевого пространства в рамках ЕАЭС", - прокомментировал документ министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

ЕАЭС ЕЭК Бахыт Султанов
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