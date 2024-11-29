"Металлоинвест" направит на дивиденды за III квартал 18 млрд рублей

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Металлоинвест" направит 18 млрд рублей (0,2403 рубля на акцию) на дивиденды за третий квартал 2024 года, сообщила компания.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 9 декабря.

Как сообщалось, за второй квартал компания выплатила 31 млрд рублей (0,4147 рубля на акцию), за первый – также 18 млрд рублей (0,2403 рубля на акцию).

В 2019 году совет директоров "Металлоинвеста" утвердил принципы политики распределения прибыли между акционерами: выплаты зависят от отношения чистого долга к EBITDA. Величина дивидендов рассчитывалась как процент от консолидированного показателя EBITDA по МСФО. При этом свободный денежный поток после выплаты дивидендов должен оставаться положительным. Более точные параметры дивидендной политики компания не раскрывала.

"Металлоинвест" – крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, на конец июня 2024 года 100% принадлежало ООО "ЮэСэМ Металлоинвест".