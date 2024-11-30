Добыча углеводородов "Роснефтью" за 9 месяцев составила 193,4 млн т н.э.

В том числе нефти - 138 млн т, газа - 67 млрд куб. м

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - "Роснефть" за 9 месяцев 2024 года добыла 193,4 млн тонн нефтяного эквивалента (5,241 млн баррелей н.э. в сутки), сообщила компания.

Добыча жидких углеводородов составила 138,3 млн тонн (3,753 млн б/с), газа - 67 млрд куб. метров (1,488 млн б.н.э./с). Более трети добычи газа компанией обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 году, поясняет НК.

Проходка в эксплуатационном бурении за отчетный период превысила 9,1 млн метров, в эксплуатацию введено 2,2 тыс. новых скважин, 71% из них - горизонтальные. На суше РФ "Роснефть" выполнила 1,2 тыс. пог. км сейсмических работ 2D и 4,8 тыс. кв. км сейсмических работ 3D, завершена испытанием 31 поисково-разведочная скважина с успешностью 84%.

В рамках реализации проекта "Восток Ойл" за 9 месяцев выполнено 0,7 тыс. пог. км сейсмики 2D и 0,6 тыс. кв. км работ 3D, успешно завершены испытаниями 3 скважины, ведется бурение 3 скважин, еще на 1 скважине проводятся испытания, говорится в сообщении. "Продолжается опытно-промышленная разработка Пайяхского, Ичемминского и Байкаловского месторождений: проходка в эксплуатационном бурении за 9 месяцев 2024 года составила 64 тыс. м, закончено бурением 10 эксплуатационных скважин. По результатам бурения и испытания очередной высокотехнологичной скважины с протяженностью горизонтального участка 1000 метров и выполнением 7-стадийного ГРП на Пайяхском месторождении получен стабильный фонтанирующий приток нефти, что подтверждает ресурсный потенциал объектов разработки", - отмечает "Роснефть" .

Также продолжается строительство магистрального нефтепровода Ванкор - Пайяха - Бухта Север-. С учетом климатических особенностей, в летний период проводились подготовительные работы к укладке трубы: изготовлено и подготовлено к погружению более 24 тыс. свай, сварено свыше 200 км нефтепровода, добавляется в пресс-релизе.

Объем переработки нефти компанией в РФ за 9 месяцев составил 62,6 млн тонн, произведено 1,810 тыс. тонн катализаторов гидроочистки дизельного топлива и бензиновых фракций, а также катализаторов защитного слоя, 133 тонн катализаторов риформинга бензинов и 272 тонн катализаторов производства водорода, нефтехимии и адсорбентов. Кроме того, проведена регенерация 1,002 тыс. тонн закоксованных катализаторов гидроочистки дизельного топлива.

Компания реализовала на внутреннем рынке 32,9 млн тонн нефтепродуктов, в том числе 9,9 млн тонн бензина и 13,5 млн тонн дизельного топлива. На товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продано 7,3 млн т бензина и дизельного топлива, что в 2 раза выше норматива, отмечает НК. Доля компании в совокупном объеме биржевых продаж бензина и дизельного топлива составила 37%.