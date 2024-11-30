"Роснефть" может перенести сроки модернизации НПЗ после роста ключевой ставки

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - "Роснефть" рассматривает необходимость переноса сроков реализации проектов программы модернизации.

"Следствием повышения ключевой ставки стало снижение эффективности проектов модернизации НПЗ, требующих привлечения внешних финансовых ресурсов. Дополнительное давление на показатели заводов оказывают опережающий рост тарифов естественных монополий и увеличение затрат на обеспечение антитеррористической безопасности", - приводит "Роснефть" слова председателя правления, главного исполнительного директора компании Игоря Сечина.

По его словам, в этих условиях сдвиг сроков модернизации может быть произведен в целях защиты интересов акционеров и недопущения убытков "Роснефти" .

"При этом удовлетворение внутреннего спроса на качественные нефтепродукты остается приоритетом компании", - подчеркнул он.

"Постоянное изменение системы налогообложения негативно сказывается на деятельности отрасли. В частности, в отчетном периоде на показатель чистой прибыли "Роснефти" , относящейся к акционерам, отрицательно повлияло повышение ставки налога на прибыль до 25% с 2025 года. В соответствии с требованиями МСФО, это привело к пересчету отложенного налога с негативным эффектом на прибыль в 0,2 трлн руб.", - добавил он.