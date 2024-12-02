CEO Stellantis Карлос Таварес покинул свой пост

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор автомобильного концерна Stellantis NV Карлос Таварес покинул свой пост.

Как говорится в пресс-релизе Stellantis, совет директоров компании принял отставку Тавареса 1 декабря.

"Процесс назначения нового постоянного CEO идет под руководством специального комитета совета директоров и будет завершен в первой половине 2025 года", - отмечается в сообщении Stellantis.

До назначения нового CEO руководить компанией будет исполнительный комитет под руководством главы совета директоров Джона Элканна.

Таварес возглавлял Stellantis, образованную в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Group, около четырех лет. Срок его пятилетнего контракта на посту CEO компании истекал в начале 2026 года.

Независимый директор Stellantis Анри де Кастри, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил, что в компании, "успех которой был основан на идеальном взаимодействии между основными акционерами, советом директоров и CEO" в последние недели "появились разные точки зрения", результатом чего и стало решение Тавареса покинуть свой пост.

"Stellantis подтверждает прогнозы на 2024 год, представленные 31 октября", - говорится в пресс-релизе. Автопроизводитель зафиксировал 27%-е снижение выручки в третьем квартале, объяснив это снижением продаж "в условиях переходного периода обновления линейки продукции и сокращения запасов". Согласно прогнозу Stellantis, маржа скорректированной операционной прибыли в этом году составит 5,5-7%, а свободный денежный поток будет отрицательным (от минус 5 млрд евро до минус 10 млрд евро).

Акции Stellantis в Милане подешевели на 41% с начала 2024 года.