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Льготу по страховым взносам с января распространят на производителей оборудования для электроники

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило распространение льготы по выплате страховых взносов, которой пользуются IT-компании, на производителей оборудования для радиоэлектроники.

Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, с 1 января 2025 года производители оборудования для создания электронной компонентной базы будут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов в размере 7,6%.

Льгота будет применяться также в отношении производителей токарных металлорежущих станков с числовым программным управлением, устройств для производства полупроводниковых слитков или пластин, аппаратуры и оснастки для изготовления печатных форм, позволяющих наладить массовое производство микросхем.

Для получения льготы доля доходов предприятий от реализации оборудования, необходимого для создания элементной базы, должна составлять не менее 70%.

В кабмине рассчитывают, что мера позволит "укрепить финансовые возможности инновационных компаний". "Это позволит им оставлять в своем распоряжении дополнительные средства ежегодно, чтобы как можно больше инвестировать в перспективные исследования, внедрять передовую продукцию", - отметил Мишустин.

В настоящее время для ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры РФ, а также для разработчиков и производителей радиоэлектронной продукции действуют пониженные ставки налога на прибыль (до конца 2024 года - нулевая ставка, с 2025 года - 5%) и страхового взноса - 7,6%.

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