Поиск

Невская трубопроводная компания и ее крупнейший акционер сменили структуру владения

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Невская трубопроводная компания" (НТК, Ленинградская область) и ее крупнейший акционер - ООО "Толинг" (Москва) - сменили структуру владения, говорится в выписке из ЕГРЮЛ.

32% уставного капитала НТК 27 ноября перешли от ООО "Толинг" к комбинированному ЗПИФу "Капелла альтернативный фонд III". В это же время экс-акционер НТК приобрел закольцованную структуру собственности - 99,99% УК компании перешло к ней от упомянутого выше фонда. Как говорится в выписке из ЕГРЮЛ, до 26 сентября 2024 года 100% УК ООО "Толинг" принадлежало Андрею Бокареву.

В настоящее время, помимо "Капелла альтернативный фонд III", НТК владеют ПАО "Транснефть" (32% УК), Газпромбанк (ГПБ, контролирует 24% УК НТК через ООО "Журавское холдинг") и ЗПИФ "Капелла альтернативный фонд I".

В числе владельцев "ООО "Толинг", помимо самой компании, согласно выписке из ЕГРЮЛ, с долей в УК в размере 0,0001% также фигурирует АО "Майя инвестмент корп." (Петербург).

Управляющей компанией фондов "Капелла альтернативный фонд I" и "Капелла альтернативный фонд III" является АО "Капелла управление инвестициями", зарегистрированное в Москве.

ООО "Невская трубопроводная компания" - владелец и оператор терминала перевалки нефти в морском торговом порту Усть-Луга, который является конечной точкой Балтийской трубопроводной системы-2 (БТС-2, оператор - "Транснефть").

БТС Газпромбанк Ленинградская область Транснефть Усть-Луга НТК ООО "Толинг"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Ипотека в России

Сбербанк планирует выдать за 2024 год ипотечные кредиты на 2,6 трлн рублей

Сбербанк планирует выдать за 2024 год ипотечные кредиты на 2,6 трлн рублей

Ритейлер "Лента" купит дрогери-сеть "Улыбка радуги"

"Транснефть" заявила о подаче нефти по "Дружбе" в направлении Белоруссии по графику

Польша после аварии на "Дружбе" продолжает поставки нефти на НПЗ Шведт

ВТБ прогнозирует сокращение прибыли в 2025 году до 400 млрд рублей

ВТБ прогнозирует сокращение прибыли в 2025 году до 400 млрд рублей

Нефть Brent подорожала до $72,2 за баррель

Бюджет РФ

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 гг

Продажа валюты/золота из ФНБ будет согласовываться с премьером или главой его аппарата

Продажа валюты/золота из ФНБ будет согласовываться с премьером или главой его аппарата
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });