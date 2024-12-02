Невская трубопроводная компания и ее крупнейший акционер сменили структуру владения

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Невская трубопроводная компания" (НТК, Ленинградская область) и ее крупнейший акционер - ООО "Толинг" (Москва) - сменили структуру владения, говорится в выписке из ЕГРЮЛ.

32% уставного капитала НТК 27 ноября перешли от ООО "Толинг" к комбинированному ЗПИФу "Капелла альтернативный фонд III". В это же время экс-акционер НТК приобрел закольцованную структуру собственности - 99,99% УК компании перешло к ней от упомянутого выше фонда. Как говорится в выписке из ЕГРЮЛ, до 26 сентября 2024 года 100% УК ООО "Толинг" принадлежало Андрею Бокареву.

В настоящее время, помимо "Капелла альтернативный фонд III", НТК владеют ПАО "Транснефть" (32% УК), Газпромбанк (ГПБ, контролирует 24% УК НТК через ООО "Журавское холдинг") и ЗПИФ "Капелла альтернативный фонд I".

В числе владельцев "ООО "Толинг", помимо самой компании, согласно выписке из ЕГРЮЛ, с долей в УК в размере 0,0001% также фигурирует АО "Майя инвестмент корп." (Петербург).

Управляющей компанией фондов "Капелла альтернативный фонд I" и "Капелла альтернативный фонд III" является АО "Капелла управление инвестициями", зарегистрированное в Москве.

ООО "Невская трубопроводная компания" - владелец и оператор терминала перевалки нефти в морском торговом порту Усть-Луга, который является конечной точкой Балтийской трубопроводной системы-2 (БТС-2, оператор - "Транснефть").