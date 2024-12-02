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Правительство Дании купит 59,4% Copenhagen Airports за $4,5 млрд

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Дании договорилось о покупке 59,4% оператора аэропортов Copenhagen Airports у датского пенсионного фонда ATP за 32 млрд датских крон ($4,54 млрд), передает MarketWatch со ссылкой на Минфин страны.

Таким образом, доля государства увеличится до 98,6%. При успешном закрытии сделки ему потребуется выставить обязательную оферту на выкуп оставшихся акций при той же оценке.

Делистинг бумаг пока не планируется. При этом власти намерены со временем сократить свой пакет до 50,1%.

Акции Copenhagen Airports подорожали на 31,1% на торгах в понедельник.

Минфин Дания Copenhagen Airports ATP
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