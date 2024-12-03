Зернотрейдер Cargill сократит 5% штата

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Американская Cargill, занимающаяся поставками продовольствия и продукции АПК, планирует сократить примерно 5% своего штата, в котором всего более 160 тысяч человек, пишут СМИ со ссылкой на обращение руководства компании к сотрудникам.

Таким образом, работы могут лишиться около 8 тысяч человек.

"Основная часть сокращений произойдет в этом году, - написал глава Cargill Брайан Сайкс. - Таким образом, мы упростим организационную структуру, устранив лишние уровни и расширив ответственность менеджеров, а также исключим дублирование функций".

Чистая прибыль Cargill за финансовый год, завершившийся в конце мая, составила $2,48 млрд, что стало минимумом за восемь лет. Годовая выручка составила $160 млрд по сравнению со $177 млрд годом ранее.

Cargill, крупнейшая частная компания США, является ведущим мировым зернотрейдером, а также производителем и поставщиком продовольственных и сельскохозяйственных продуктов.