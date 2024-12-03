Индекс МосБиржи просел ниже 2540 пунктов в ожидании новых санкций США

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Во вторник российский рынок акций снизился под давлением продаж из-за опасений новых антироссийских санкций США, в то время как внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы и подорожала нефть (февральский фьючерс на Brent превысил $73 за баррель).

Сдерживали покупателей также риски эскалации геополитической напряженности и ожидания роста ставки Банка России. Индекс МосБиржи откатился ниже 2540 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа Позитив" (-6,2%), "Мечела" (-5,8%) и ПАО "ФСК-Россети" (-5,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 1,8% до 2539,64 пункта (минимум сессии - 2523,54 пункта), индекс РТС снизился на 0,91% до 753,42 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 5,2%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 4 декабря, составил 106,1878 рубля (-98,8 копейки).

Президент США Джо Байден намерен использовать оставшееся до ухода с поста главы государства время, чтобы обеспечить Украине максимально выгодное положение за счет наращивания поставок вооружений и введения новых санкций против России, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Он также отметил, что США уже ввели "серьезные санкции против финансового сектора России, за которыми последуют новые санкции".

Подешевели также расписки OZON (-5,5%), акции "ММК" (-5,3%), МКПАО "ВК" (-5,2%), "Северстали" (-3,3%), "Норникеля" (-3,3%), "Сургутнефтегаза" (-3,2% и -0,6% "префы"), "Аэрофлота" (-3,1%), "Интер РАО" (-3%), "АЛРОСА" (-2,9%), "Московской биржи" (-2,9%), ВТБ (-2,9%), "МТС" (-2,8%), АФК "Система" (-2,6%), "РусГидро" (-2,5%), "НОВАТЭКа" (-2,2%), "Газпрома" (-2%), "НЛМК" (-2%), Сбербанка (-1,7% и -1,7% "префы"), "Татнефти" (-1,6%), "Магнита" (-1,5%), ОК "Русал" (-1,5%), "Т-Технологии" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Газпром нефти" (-0,4%).

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем 2023 года уменьшился на 1%, до 124,8 трлн рублей со 126,1 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с октябрем 2024 года объем торгов сократился на 11%, со 140,2 трлн рублей.

Подорожали во вторник акции "Роснефти" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,7%).

Банк России на заседании совета директоров по ставке в декабре учтет всю совокупность факторов, пока говорить о вариантах решений считает преждевременным, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.

По его словам, значимого охлаждения экономики пока не видно, но данные подтверждают, что в четвертом квартале темпы роста будут меньше, чем в предыдущие три квартала.

Кроме того, по оценке Заботкина, траектория инфляции в России складывается вблизи верхней границы прогноза ЦБ на 2024 год - 8,5%. Как известно, ЦБ в октябре повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8-8,5%, на 2025 год - до 4,5-5%. Возвращение инфляции к цели в 4% Банк России прогнозирует в 2026 году.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, снижение рынка акций во вторник было вызвано как техническим фактором (индекс МосБиржи рос до этого четыре сессии подряд), так и другими обстоятельствами: укреплением рубля, сигналом ЦБ об отсутствии прогресса в замедлении инфляции, заявлениями американских властей о намерении усилить санкционное давление на Россию. Из позитива во вторник можно выделить только рост котировок сырьевых товаров.

Внешние настроения были в основном приподнятыми. Немецкий биржевой индекс DAX достиг исторического максимума, впервые протестировав отметку 20000 пунктов. Основная причина подъема - ожидания дальнейшего снижения процентных ставок. В середине недели инвесторы обратят внимание на выступления глав европейского и американского центробанков, будет обнародована "Бежевая книга" ФРС. Из макростатистики интерес будут представлять ноябрьские индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая, еврозоны и США. Кроме того, станет известно, как за минувший месяц изменилось число американцев, занятых в несельскохозяйственном секторе (от ADP). На российском рынке акционеры "Европлана" на внеочередном собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев, напомнил эксперт.

Индекс МосБиржи приблизился к сильной зоне поддержки 2500-2520 пунктов, от которой можно ждать формирования нового отскока с целью закрепиться над рубежом 2600 пунктов. Прогноз на 4 декабря: 2520-2620 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Дениса Обухова, на рынке акций весь день преобладала негативная динамика, индекс МосБиржи приблизился к 2500 пунктам - индикатор локально продолжает находится вблизи минимумов сентября. Ключевое влияние на фондовый рынок продолжают оказывать геополитическая эскалация и макростатистика, которая указывает на дальнейшее ужесточение ДКП ЦБ РФ.

В списке аутсайдеров оказались акции "Сегежа Групп" (-5,3%) в преддверии допэмиссии бумаг компании. Также под давлением остаются акции закредитованного "Мечела", где дополнительное давление на котировки оказывают статистика о снижении погрузки на сети РЖД и новости о приостановке работы шахты компании "Южный Кузбасс" (входит в группу "Мечел").

Котировки бумаг "Софтлайна" (-2,5%) не поддержали объявленные планы об объединении дочерних компаний и выводе их на IPO во второй половине 2025 года с оценкой более 40 млрд рублей. Снизились акции ВТБ, несмотря на подтверждение со стороны первого зампреда правления банка Дмитрия Пьянова планов по выполнению стратегии на 2025 год, отметил Обухов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игната Иванова, российский рынок акций просел на фоне ожиданий по введению новых западных санкций и жесткой риторики зампреда ЦБ Заботкина, который заявил, что ЦБ не видит устойчивого замедления инфляции, но темпы роста цен в конце года более умеренные, чем в предыдущих кварталах. По итогам 2024 года регулятор ожидает инфляцию по верхней границе прогноза в 7,5-8,5%, при этом инфляция идет выше той траектории, которая заложена в базовом прогнозе.

Российский рынок акций при восходящей коррекции не сумел пробить вверх отметку 2600 пунктов по индексу МосБиржи и перешел к снижению. Поддержкой, на которой может остановиться падение, выступает отметка 2540 пунктов, следующим уровнем снижения может стать 2513 пунктов, считает Иванов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, европейский регион после слабости предыдущих сессий во вторник подрос в рамках коррекции, в то время как рынок США перед важными макроэкономическими сигналами среды (среди которых комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла) демонстрирует тенденцию к отступлению от рекордных максимумов.

Индекс МосБиржи продолжил движение вниз от отметки 2600 пунктов и опустился к поддержке 2520 пунктов, на данный момент не подавая сигналов в пользу развития краткосрочного роста в условиях отсутствия воодушевляющих геополитических новостей. Инвесторы в РФ также помнят о рисках нового повышения ключевой ставки ЦБ в стране в декабре и перспективе роста налогов в 2025 году, напомнила Кожухова.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%), "плюсует" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,2-0,5%), но проседают США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,1-0,3%).

Японский рынок вырос на фоне ослабления иены.

Годовая инфляция в Южной Корее в ноябре ускорилась до 1,5% с минимальных за 45 месяцев 1,3% в октябре, согласно официальным данным. Рынок ожидал рост цен на уровне 1,7%, по данным Trading Economics. В помесячном сравнении цены в прошлом месяце снизились на 0,3% (консенсус - спад на 0,1%). В октябре они не изменились.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены ускорили рост на ожиданиях, что ОПЕК+ на заседании 5 декабря вновь отложит повышение добычи.

К 18:50 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на 2,2% до $73,37 за баррель (-0,01% накануне), январские фьючерсы на WTI дорожали на 2,3% до $69,68 за баррель (+0,2% в понедельник).

Рынок ждет, что ОПЕК+ отложит увеличение производства нефти, запланированное на январь, в связи с сохраняющимися опасениями сокращения глобального спроса.

В следующую среду руководство Китая планирует начать закрытую ежегодную конференцию, в рамках которой будут намечены экономические задачи и планы стимулирования экономики на 2025 год, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Участники рынка надеются, что власти КНР объявят новые меры стимулирования экономики, которые положительно скажутся на спросе на нефть в его крупнейшем импортере в мире.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" во вторник подешевели "префы" ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-10,3%), акции ПАО "Каршеринг Руссия" (-7,2%), "префы" "ТГК-2" (-7%), акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-6,6%), "Глобалтрак менеджмент" (-5,7%), расписки "Эталона" (-5,4%), бумаги ПАО "Сегежа Групп" (-5,3%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-5,1%).

Подорожали акции ПАО "Завод им. Лихачева" (+17,6%), "префы" ПАО "Пермэнергосбыт" (+9,2%), бумаги ПАО "Ютэйр" (+5,4%), "префы" ПАО "Ижсталь" (+5,1%), акции ПАО "Мосгорломбард" (+3,9%), ПАО "Левенгук" (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 77,67 млрд рублей (из них 13,24 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 9,29 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,22 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").