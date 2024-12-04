Фондовые индексы США завершили вторник без единой динамики

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Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы, а Dow Jones снизился.

Количество открытых вакансий в США в октябре увеличилось на 372 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,744 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

В сентябре, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,372 млн, а не 7,443 млн, как было объявлено ранее. Это было минимальным уровнем с января 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост до 7,48 млн с предварительно заявленного сентябрьского уровня, по данным Trading Economics.

В центре внимания на этой неделе будут находиться данные по американскому рынку труда, которые ожидаются в пятницу. Также интерес участников торгов привлечет региональный обзор Федеральной резервной системы, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Он будет обнародован в среду, в этот же день на мероприятии в Нью-Йорке состоится выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

В настоящее время участники рынка оценивают примерно в 74% вероятность уменьшения ставки ФРС в декабре не менее чем на 25 базисных пунктов с нынешнего диапазона в 4,5-4,75% годовых, по данным FedWatch Tool. Неделю назад прогноз незначительно превышал 59%.

Котировки акций AT&T Inc. выросли на 4,6% после того, как телекоммуникационная компания объявила о планах вернуть акционерам более $40 млрд в виде выплаты дивидендов и buyback в течение следующих трех лет.

Credo Technology Group в прошедшем квартале зафиксировала выручку выше консенсус-прогноза, а также дала хороший прогноз на текущий период. Капитализация поставщика решений высокоскоростного подключения для центров обработки данных взлетела за день почти на 48%.

Цены акций Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Apple Inc. увеличились на 3,5% и 1,3% соответственно и достигли рекордных отметок.

Бумаги Palantir Technologies, поставщика решений для работы с большими данными, подорожали на 6,9%, поскольку аналитики рассматривают компанию как одного из претендентов на включение в индекс Nasdaq 100 по итогам ежегодного пересмотра.

Кроме того, стоимость акций Amazon.com Inc. повысилась на 1,3%, Nvidia Corp. - на 1,2%, Walmart Inc. - на 0,9%, International Business Machines Corp. - на 0,7%.

Между тем цена бумаг United States Steel упала на 8% после того, как избранный президент США Дональд Трамп пообещал заблокировать сделку по покупке американской сталелитейной компании японской Nippon Steel.

Котировки акций Microchip Technology снизились на 7%. Чипмейкер заявил, что планирует сократить рабочие места и закрыть одно из предприятий в сентябре 2025 года на фоне более слабых, чем ожидалось, заказов, а также избытка продукции.

Акции Children's Place Inc. рухнули более чем на 24% на сообщении о том, что ритейлер сократил чистую прибыль в минувшем квартале более чем вдвое.

Цена бумаг Tesla опустилась на 1,6%. Судья Канцелярского суда Делавэра Каталин Маккормик оставила в силе свое январское решение об аннулировании вознаграждения главы производителя электромобилей Илона Маска на рекордные $56 млрд.

Honeywell International объявила об урегулировании судебной тяжбы с производителем самолетов Bombardier, который требовал сотни миллионов долларов компенсации за переплату за заказанные двигатели HTF7000. Тяжба, длившаяся с 2016 года, была завершена по соглашению сторон. Также две компании заключили партнерское соглашение о совместной разработке различных авиационных технологий, что потребует инвестиций. В связи с этим Honeywell ухудшила прогноз финансовых показателей на текущий год. Акции компании подешевели на 1,3% на этой новости.

Также снизились котировки бумаг Procter & Gamble Co. - на 2,4%, Intel Corp. - на 6,1%, FedEx Corp. - на 4,7%, Boeing Co. - на 1%, Exxon Mobil и Chevron Corp. - на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 76,47 пункта (на 0,17%) и составил 44705,53 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 2,73 пункта (на 0,05%) - до 6049,88 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 76,96 пункта (на 0,4%) и завершил сессию на отметке 19480,91 пункта.