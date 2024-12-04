"Альфастрахование" приобрело сеть частных клиник "Семейный доктор"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Компания "Альфастрахование" приобрела частные клиники "Семейный доктор", сделка может составить 700 млн рублей, пишет "Коммерсантъ".

Владельцем 100% долей в ООО "МК "Семейный доктор", управляющем одноименной сетью медицинских клиник, 2 декабря 2024 года стало ООО "Медицина Альфастрахования" ("Медас"), по данным ЕГРЮЛ. Гендиректор "Медас" Норайр Колоян отказался раскрывать условия сделки.

До этого владельцами "Семейного доктора" были Александр Шлычков (32,9%), Андрей Дегтярев (28%), Алексей Ветров (23,5%), Игорь Жминько (15,6%).

Андрей Дегтярев - совладелец Ales Capital, консультировавшей ранее инвесткомпанию VIYM, основанную сыном экс-главы РЖД Андреем Якуниным. В 2014 году VIYM получила блокирующий пакет в "Семейном докторе".

Дегтярев от комментариев отказался, перенаправив "Коммерсантъ" в "Альфастрахование". В VIYM сказали, что компания не имеет отношения к активу и сделке.