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В "Ассонефти" оценили долю налоговых изъятий в выручке малых независимых НК в 88%

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Добыча независимых нефтяных компаний (ННК) с 2022 года сократилась более чем на 22%, налоговые изъятия в их выручке достигают 88%, сообщила в Совете Федерации глава Ассоциации независимых нефтегазодобывающих компаний ("АссоНефть") Елена Корзун.

"Анализ статистики последних двух лет показывает, что в секторе ННК происходит резкое сокращение добычи. За последние два года сектор в целом расти перестал, а ННК с объемом добычи менее 500 тыс. тонн в год, а особенно малые, добывающие менее 100 тысяч т в год, находятся в постоянном кризисе. Так, с 2022 года добыча малых компаний сократилась более чем на 22%", - сказала она.

В "АссоНефть" поступают многочисленные обращения малых ННК из Саратовской, Томской, Оренбургской областей и других регионов о том, что у компаний из-за высокой налоговой нагрузки не хватает средств не только на развитие, но и на подержание текущего уровня добычи, даже на капитальный ремонт скважин.

"Налоговые изъятия в выручке малых компаний составляют до 88%! Это приводит к однозначному выводу, что для выживания сектора сейчас важно работать над снижением налоговой нагрузки. Это сейчас первоочередная задача", - сказала Корзун.

Елена Корзун АссоНефть
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