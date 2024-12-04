Минфин не закладывал в бюджет-2025 поступления дивидендов от "Газпрома"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ не закладывал в бюджет на 2025 год поступления дивидендов на госпакет акций ПАО "Газпром", сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

"От "Газпрома" мы не закладывали в бюджет какие-либо дивиденды", - сказал он в интервью телеканалу РБК на полях форума ВТБ "Россия зовет!".

При этом, несмотря на исключения, когда государству проще оставить прибыль в компании, чем забрать, а потом возвращать в виде инструментов поддержки, общий подход Минфина сохраняется - госкомпании должны направлять 50% своей прибыли на дивиденды, сказал Силуанов.

В качестве примеров такой ситуации, когда компания или банк должны решать специальные задачи, и государство учитывает это в своих решениях относительно распределения их прибыли, министр привел ВТБ и Промсвязьбанк.

"Наша общая политика, что госкомпании должны делиться своей прибылью в виде дивидендов, общий подход 50%, он известен, не менялся в последние годы. Но мы видим, что в отдельных случаях компаниям нужны деньги, и вместо того, чтобы давать деньги из бюджета, проще оставить их в компании и не забирать дивиденды. (...) Например, ВТБ. ВТБ получил важный актив - ОСК, и деньги, которые он получит в виде прибыли, часть этой прибыли будет направлять, во-первых, на решение задач банка, второе - на решение задач, связанных с развитием нового сектора, которым ВТБ сейчас занимается", - отметил Силуанов.