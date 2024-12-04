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Рынок акций РФ в среду упал к 2485 п. по индексу МосБиржи на укреплении рубля

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду продолжил снижение, попытки дневного роста не нашли серьезной поддержки у покупателей на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков и новостей с двухдневного 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Индекс МосБиржи откатился в район 2485 пунктов на укреплении рубля после локального роста днем выше 2555 пунктов; локомотивом отката выступили акции "Газпрома" (-5%) на новостях, что Минфин РФ не закладывал в бюджет на 2025 год поступления дивидендов от концерна.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2485,62 пункта (-2,1%, максимум сессии - 2555,99 пункта), индекс РТС - 751,2 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 4,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 декабря, составил 104,2361 руб. (-1,9517 рубля).

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