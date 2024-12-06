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Компании S&P 500 в 2024 году нарастили планы buyback до рекордных $1,248 трлн

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Компании, бумаги которых входят в расчет американского фондового индекса S&P 500, за год нарастили объемы планируемого обратного выкупа акций до рекордных $1,248 трлн, сообщает MarketWatch со ссылкой на аналитика EPFR Уинстона Чуа.

В 2023 году они составляли $1,046 трлн.

AT&T Inc. ранее на этой неделе объявила buyback примерно на $20 млрд, Qualcomm Inc. в ноябре - на $15 млрд, Microsoft Corp. в сентябре - на $60 млрд, ConocoPhillips в октябре расширила его на $20 млрд.

"Чистое топливо для обратных выкупов прибыло", - говорит старший портфельный управляющий Northwestern Mutual Мэтт Стаки, отмечая высокие прибыли эмитентов.

"В последние месяцы потребительское и деловое доверие выросло, что является необходимым условием для наращивания планов buyback", - заявил Стаки.

S&P 500 в среду закрылся на рекордной отметке. За последний год он вырос на 31,9%.

ConocoPhillips Microsoft Corp Qualcomm EPFR Мэтт Стаки S&P 500
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