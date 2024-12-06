Число нефтегазовых буровых в мире в ноябре снизилось впервые за полгода

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в ноябре снизилось впервые за полгода, согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце работало 1708 установок против 1754 в октябре. При этом ноябрьский уровень на 86 ниже показателя за тот же месяц 2023 года.

В США число буровых в ноябре уменьшилось на одну относительно предыдущего месяца - до 584. В Канаде показатель сократился на 14 и составил 205.

Количество установок в Латинской Америке за минувший месяц снизилось на 9 (до 146), в Европе - на 4 (до 118), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 12 (до 219), на Ближнем Востоке - на 6 (до 336). При этом в Африке их число не изменилось - 100.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру.

Среднемесячное число работающих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2023 году увеличилось по итогам третьего года подряд. Показатель вырос до 1814 по сравнению с 1747 в 2022 году.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624. Минимум зафиксирован в 2020 году - 1352 установки.