Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в III декаде ноября выросла до 21,98%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде ноября 2024 года выросло до 21,98% годовых с 21,56% во второй декаде, следует из материалов на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, в конце ноября эта индикативная ставка превысила почти на 1 процентный пункт (п.п.) ключевую ставку ЦБ РФ, которую регулятор с 28 октября повысил на 2 п.п., до 21% годовых.

Продолжают увеличиваться средние максимальные ставки для всех категорий вкладов по срочности.

За месяц с третьей декады октября по третью декаду ноября больше всего - на 2,23 п.п. - выросла средняя ставка по самым коротким вкладам - на срок до 90 дней, до 19,63% (в третьей декаде по сравнению со второй ее рост также был самым большим - на 0,66 п.п.).

Если во второй декаде ноября превышала ключевую ставку только средняя ставка по вкладам на срок от полугода до года (21,30%, в третьей декаде она увеличилась до 21,56%, за месяц - на 1,55 п.п.), то теперь и средняя ставка для средств, размещаемых на более короткие сроки - от 91 до 180 дней, также превысила ключевую - она выросла за декаду до 21,13% с 20,68% (за месяц - на 1,97 п.п.).

Только ставки по самым длинным депозитам - на сроки более года - банки увеличивают менее значительно: за декаду средняя ставка по ним выросла до 20,02% с 19,99%, за месяц рост составил 1,46 п.п.

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Росбанка, Московского кредитного банка, ТБанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.