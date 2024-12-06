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Число и объем IPO в мире в январе-сентябре снизились

Число и объем IPO в мире в январе-сентябре снизились
IPO индийского подразделения южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor
Фото: Indranil Aditya/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Компании в январе-сентябре 2024 года провели 932 листинга на общую сумму $77,92 млрд по сравнению с соответственно 993 сделками на $97,49 млрд за аналогичный период прошлого года, по данным Dealogic.

В третьем квартале в мире прошло 326 IPO, что является наибольшим показателем с конца прошлого года, по расчетам S&P Global Market Intelligence. Однако их совокупный объем составил всего $23,32 млрд, что оказалось самым низким уровнем примерно за пять лет.

"Глобальная активность IPO медленно восстанавливается после минимумов начала этого года, но сделки значительно отстают от темпов последних лет", - говорится в отчете S&P Global.

На пике бума в 2021 году в мире состоялись 2256 первичных размещений акций на сумму $459,73 млрд.

Многие эксперты ожидают активизации IPO в следующем году.

Ситуация с листингом в США, Европе и некоторых частях Азии в следующем году выглядит обнадеживающей, заявлял в конце ноября президент Nasdaq Тал Коэн. Эту точку зрения разделяют и в EY, ожидая всплеска новых листингов по мере восстановления рынков.

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