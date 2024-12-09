СПбМТСБ провела первый аукцион в сегменте "Торги углеродными единицами"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) провела первый аукцион в сегменте "Торги углеродными единицами" на платформе Системы электронных торгов внебиржевого рынка (СЭТ ВР), сообщает пресс-служба биржи.

В ходе торгов продано 100 углеродных единиц, выпущенных АО "Сибур-Нефтехим". Цена УЕ по итогам торгов составила 1050 рублей.

"Запуск внебиржевого сегмента - важный этап в работе биржи по выработке подходов к стандартизации углеродных единиц и переводу их уже в качестве стандартизированных товаров на биржевую площадку. В СЭТ ВР используется процедура аналогичная одностороннему аукциону продавца, в рамках которой представляется возможным учесть стоимостную оценку таких индивидуальных черт каждого климатического проекта (генерирующего УЕ - ИФ)", - прокомментировал замначальника управления углеродного рынка и инновационных проектов Иван Рубанов.

В сентябре 2022 года Национальная товарная биржа (входит в группу "Московская биржа") провела первые сделки с углеродными единицами. На двух аукционах было реализовано 20 УЕ. Финальная цена составила 1 тысячу рублей за единицу при стартовой - 900 рублей/УЕ. В ноябре 2023 года НТБ провела аукцион по продаже углеродных единиц от реализации климатического проекта на предприятии "СИБУР-Химпром", предусматривающего сокращение выбросов парниковых газов при производстве диоктилтерефталата. По итогам торгов было заключено 2 сделки, цена продажи составила 700 рублей за углеродную единицу. "Газпромбанк" приобрел 2 тысячи УЕ, а компания "Карбон Зиро" (в интересах Московского кредитного банка - ИФ) - 735 углеродных единиц.

В 2022 году правительство утвердило размер платы за превышение квоты выбросов парниковых газов в рамках проведения "Сахалинского эксперимента" - 1 тысяча рублей за 1 тонну диоксида углерода.