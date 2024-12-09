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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:53

Шведская Boliden покупает у Lundin Mining два медно-цинковых месторождения

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Шведский производитель цветных металлов Boliden договорился о покупке у канадской Lundin Mining медно-цинковых месторождений Neves-Corvo в Португалии и Zinkgruvan в Швеции за сумму до $1,45 млрд, сообщил Boliden.

Покупатель выплатит $1,3 млрд сразу за счет бридж-кредита и до $150 млн при выполнении определенных условий. Кредит планируется рефинансировать за счет выпуска акций примерно на половину его суммы.

Закрытие сделки ожидается в середине 2025 года.

Совокупная EBITDA указанных активов в ближайшие пять лет прогнозируется на уровне $300-500 млн в год.

Швеция Boliden Neves-Corvo Lundin Mining Канада
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