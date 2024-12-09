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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:03

Бывший топ-менеджер HSBC Нуно Матос возглавит австралийский банк ANZ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Австралийский банк Australia & New Zealand Banking Group Ltd. назначил главным исполнительным директором бывшего топ-менеджера HSBC Holdings Plc Нуно Матоса, сообщила пресс-служба банка.

Матос, который до августа возглавлял подразделение HSBC по работе с состоятельными клиентами, сменит Шейна Эллиотта и вступит в должность 3 июля 2025 года.

У Матоса более 30 лет опыта работы в банковской сфере. Он начал карьеру в качестве аналитика в ЦБ Португалии, затем более 20 лет проработал в испанском банке Santander, где последние годы возглавлял глобальное подразделение по работе с розничными клиентами. В 2015 году Матос перешел в HSBC, где отвечал за работу 87 тысяч сотрудников, обслуживающих около 40 млн клиентов на 35 рынках.

Его опыт в осуществлении преобразований в банковском бизнесе, в том числе в сфере управления рисками и внедрения новых технологий, "станет существенным преимуществом в процессе подготовки к масштабной миграции клиентов из Suncorp Bank", отметил председатель совета директоров ANZ Пол О'Салливан.

ANZ приобрела Suncorp Bank в июле этого года. Штат Suncorp составляет около 3 тысяч сотрудников, а его клиентская база - примерно 1,2 млн человек.

HSBC Santander ANZ Нуно Матос Австралия Великобритания
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