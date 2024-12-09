Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:03

Акционеры "Гемабанка" утвердили дивиденды за 9 месяцев

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов" (ММЦБ, занимается хранением пуповинной крови и сопутствующих биоматериалов под брендом "Гемабанк") на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 2,7 рубля на акцию, сообщила компания.

Суммарно на выплату дивидендов компания направит 40,3 млн рублей.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 17 декабря.

По состоянию на 31 декабря 2023 года ММЦБ на 81,63% принадлежит ПАО "Артген Биотех", еще 18,37% распределены между миноритариями.

"Гемабанк" был учрежден в 2003 году, IPO состоялось в 2019 году на "Мосбирже".

Гемабанк ММЦБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство увеличило квоту поставок газа с "Сахалина-2" на Дальний Восток

VK рассматривает возможность проведения IPO VK Tech

VK рассматривает возможность проведения IPO VK Tech

Владельцем компании, контролирующей бывшие активы Danone в России, стал Руслан Алисултанов

Бюджет РФ

Бюджет РФ за 11 месяцев исполнен с дефицитом 389 млрд рублей, или 0,2% ВВП

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии52 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5531 материалов
Бюджет РФБюджет РФ34 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2051 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });