Акционеры "Гемабанка" утвердили дивиденды за 9 месяцев

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов" (ММЦБ, занимается хранением пуповинной крови и сопутствующих биоматериалов под брендом "Гемабанк") на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 2,7 рубля на акцию, сообщила компания.

Суммарно на выплату дивидендов компания направит 40,3 млн рублей.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 17 декабря.

По состоянию на 31 декабря 2023 года ММЦБ на 81,63% принадлежит ПАО "Артген Биотех", еще 18,37% распределены между миноритариями.

"Гемабанк" был учрежден в 2003 году, IPO состоялось в 2019 году на "Мосбирже".