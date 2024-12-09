Медиахолдинги Omnicom и Interpublic сливаются в мирового лидера на рынке рекламы

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Американский медиахолдинг Omnicom Group покупает своего конкурента Interpublic Group of Cos., в результате чего будет создан мировой лидер на рекламном рынке.

Как сообщил Interpublic, сделка будет оплачена акциями Omnicom. Советы директоров обеих компаний одобрили ее единогласно.

По условиям сделки, акционеры Interpublic получат за каждую свою бумагу по 0,344 акции Omnicom. Исходя из цены бумаг последней на закрытие рынка в пятницу ($103,42), Interpublic оценена в $35,58 за акцию, или $13,3 млрд без учета долга, подсчитал Bloomberg.

После завершения сделки акционерам Omnicom будет принадлежать 60,6% объединенной компании, акционерам Interpublic - 39,4%.

Слияние двух компаний, как ожидается, позволит добиться ежегодной экономии на расходах в $750 млн.

"Новая компания объединит вместе непревзойденные возможности, в том числе, самый глубокий в отрасли кадровый потенциал в сфере маркетинга, а также самые широкие и инновационные продукты и услуги, подкрепленные самой передовой платформой продаж и маркетинга", - говорится в пресс-релизе Interpublic.

Сделка требует одобрения акционеров обеих компаний, а также регулирующих органов. Стороны рассчитывают закрыть ее во втором полугодии 2025 года.

Объединенная компания сохранит название Omnicom.

Акции Omnicom дешевеют на 3,6% на предварительных торгах в понедельник, бумаги Interpublic подскочили в цене на 12,8%.