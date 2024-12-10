Потребительские цены в Германии в ноябре выросли на 2,4%, как и прогнозировалось

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в ноябре 2024 года увеличились на 2,4% в годовом выражении после аналогичного роста на 2,4% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,7%.

В октябре в помесячном выражении был отмечен рост на 0,4%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,4% в годовом выражении и снижение на 0,7% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в ноябре увеличились на 2,2% в годовом выражении. Относительно октября они уменьшились на 0,2%.

Эксперты ожидали подъема на 2,2% в годовом выражении и снижения на 0,2% в помесячном.