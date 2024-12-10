Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:46

Потребительские цены в Германии в ноябре выросли на 2,4%, как и прогнозировалось

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в ноябре 2024 года увеличились на 2,4% в годовом выражении после аналогичного роста на 2,4% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,7%.

В октябре в помесячном выражении был отмечен рост на 0,4%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,4% в годовом выражении и снижение на 0,7% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в ноябре увеличились на 2,2% в годовом выражении. Относительно октября они уменьшились на 0,2%.

Эксперты ожидали подъема на 2,2% в годовом выражении и снижения на 0,2% в помесячном.

Destatis Евросоюз Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Продажи топлива на СПбМТСБ в 2024 году вырастут на 16%

Нефть Brent подешевела до $71,78 за баррель

Европейские рынки акций не показали единой динамики по итогам торгов

Европейские рынки акций не показали единой динамики по итогам торгов

Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб.

Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб.

Американские биткойн-ETF привлекли почти $10 млрд с момента избрания Трампа

Fraport завершил продажу 25% в "Пулково" ближневосточной Orbit Aviation

Крупнейшие экспортеры в ноябре сократили продажу валюты до $8 млрд

Частные инвесторы в ноябре сократили продажи российских акций в четыре раза

Комитет Думы одобрил поправки об отчислениях в бюджет с дохода за рекламу в интернете

Срок реализации невостребованной доли иностранцев в "Сахалине-1" продлен до 1 января 2026 года

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии68 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5533 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
Бюджет РФБюджет РФ34 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });