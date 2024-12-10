Страховщик Allianz повысил прогноз среднесрочного роста прибыли

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Германская страховая компания Allianz SE улучшила среднесрочный прогноз для темпов роста прибыли, а также пообещала повысить выплаты акционерам.

Теперь компания ожидает роста прибыли в расчете на акцию на 7-9% в ближайшие три года. Предыдущий прогноз предусматривал рост на 5-7%.

Allianz также прогнозирует, что показатель рентабельности капитала (ROE) в ближайшие три года составит не менее 17%.

Кроме того, страховщик изменил дивидендную политику и теперь планирует выплачивать в виде дивидендов и выкупа акций не менее 75% чистой прибыли. Предыдущая политика предусматривала направление на дивиденды не менее 60% чистой прибыли, эта цель была сохранена.

В ноябре Allianz улучшила прогноз на 2024 год и теперь ожидает, что операционная прибыль будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона, который составляет 13,8-15,8 млрд евро.

С начала 2025 года капитализация компании выросла на 23,4%, до 114,8 млрд евро. Германский фондовый индекс DAX за этот период прибавил 21,5%.