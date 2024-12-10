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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:56

Citi ждет продолжения роста рынка акций США в 2025 году на фоне волатильности

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Инвесторы могут ожидать дальнейшего роста фондового рынка США в 2025 году, но должны готовиться к существенной волатильности, учитывая и без того высокие котировки, прогнозируют аналитики Citigroup. Об этом сообщает MarketWatch.

Они ожидают повышения индекса S&P 500 к концу следующего года до 6500 пунктов в рамках базового сценария и до 6900 в рамках "бычьего". По самым пессимистичным оценкам индикатор может опуститься до 5100 пунктов.

На закрытие торгов в понедельник значение S&P 500 составляло 6052,85 пункта. С начала текущего года он увеличился почти на 27%.

Позитивное влияние на рынок, по мнению экспертов, окажут хорошие базовые показатели экономики и развитие технологий искусственного интеллекта. Однако в Citi выразили обеспокоенность по поводу "завышенных ожиданий" насчет следующего года.

"Мы считаем, что эйфория после выборов отражает уверенность в долгосрочных факторах роста", однако есть "множество проблем, которые необходимо решить", говорится в сообщении банка.

Citigroup США S&P 500
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