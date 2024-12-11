Prudential Financial выкупит свои акции на $1 млрд в 2025 году

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров крупной страховой компании Prudential Financial утвердил buyback на 2025 год в объеме до $1 млрд, сообщается в пресс-релизе американского страховщика.

Это совпадает с объемом программы выкупа акций в текущем году.

"Сроки и объемы выкупа будут определяться руководством на основе рыночных условий и других соображений", - говорится в сообщении.

Котировки акций Prudential Financial выросли на 0,6% на дополнительной сессии во вторник. Рыночная стоимость компании с начала текущего года увеличилась почти на 17% (до $43,6 млрд), в то время как фондовый индекс прибавил 26,5%.