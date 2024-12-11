Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань немного слабеет на Московской бирже утром в среду, рубль дорожает на фоне повышения цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,6885 руб. (-1,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,19 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Текущая динамика рубля может отражать сохранение дисбаланса на валютном рынке, который, в том числе вызван недавними санкциями против российского банковского сектора. Периодически появляются концентрированные заказы на покупку или продажу инвалюты, вызывающие резкие импульсы котировок, но они не получают развития. Для нивелирования воздействия таких сделок не хватает рыночной ликвидности, в том числе из-за ухода торговли долларом и евро с биржи на межбанковский рынок", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Существенное ослабление рубля во второй половине ноября несколько сказалось на динамике цен в конце ноября - начале декабря, последовавшее за этим укрепление курса национальной валюты может смягчить этот импульс, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Влияние курсовой динамики на рост цен в октябре-ноябре в целом было сдержанным, отмечают аналитики Банка России.

Экономика закончит 2024 год с более высоким, чем ожидалось, уровнем инфляционного давления, полагают эксперты. "Накопленный с начала года недельный рост цен идет по траектории, превышающей диапазон 8,0-8,5% (официальный прогноз ЦБ - ИФ) по итогам года", - подчеркивают они.

Риски завершения 2024 года с высокими текущими темпами роста цен увеличивают высокие инфляционные ожидания вкупе с возможным усилением разовых проинфляционных факторов (например, эффект переноса ослабления рубля), говорится в документе.

В то же время замедление экономического роста, тренд на которое сформировался, судя по оперативным данным, скажется на динамике потребительских цен с задержкой во времени, полагают эксперты.

На замедление роста цен, по их мнению, также повлияет более сдержанный рост кредитования, признаки которого уже наблюдаются, и запланированный с 2025 года возврат бюджета к параметрам бюджетного правила.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в среду после роста по итогам двух предыдущих сессий, вызванного геополитической напряженностью и ожиданиями новых стимулов в Китае.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени подорожали на 0,61% - до $72,63 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,66% - до $69,02 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают обещания властей Китая смягчить денежно-кредитную политику и усилить стимулирование экономики в следующем году.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии захватила Дамаск и объявила, что занимается формированием переходных органов власти. Тем временем израильские ВМС в ночь на вторник провели операцию по уничтожению кораблей ВМС Сирии, опасаясь, что вооружение попадет в руки группировок, захвативших власть в стране.

Тем временем данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 499 тыс. баррелей, тогда как рынок ожидал снижения показателя на 1,3 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 18:30 по Москве в среду.