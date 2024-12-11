Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду продолжил снижение по большинству blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и сохраняющихся ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ из-за ускорения инфляции, фактором поддержки выступает выросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $72,7 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,5%, лидерами снижения выступили бумаги ГК "Самолет" (-2,7%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2509,92 пункта (-0,5%), индекс РТС - 790,35 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 декабря, составляет 100,0324 руб. (+65,65 копейки).

Подешевели также расписки OZON (-1,3%), акции "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Северстали" (-1,1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), Сбербанка (-0,5%), "МТС" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), ОК "Русал" (-0,5%), "Т-Технологии" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Магнита" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2490-2535 пунктов. Ключевым событием дня станет публикация отчета Росстата по инфляции за ноябрь после завершения основной торговой сессии МосБиржи.

Если данные Росстата покажут замедление роста цен, возможно повышение рынка в вечернюю сессию. В ином случае ожидаются попытки отскока индекса в четверг во время попыток снова опуститься ниже уровня 2500 пунктов. Лучше рынка в среду могут выглядеть акции угледобытчиков, поскольку президент РФ Владимир Путин обсудит с кабмином развитие угольной отрасли, считает аналитик.

Сбербанк накануне опубликовал неплохую отчетность за 11 месяцев, но это не помешало акциям потерять в цене почти 3%. Под значительным давлением находились компании, испытывающие проблемы с долгом и финансовым состоянием в условиях высокой ключевой ставки ЦБ РФ (ГК "Самолет", "ВК", "М.Видео", "ПИК"), отметил Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на рынок акций РФ вернулись пессимистичные настроения.

Банк России опубликовал сразу два макроэкономических обзора, которые, с одной стороны, говорят о более высоких темпах роста экономики, сохраняющемся высоком потребительском спросе и преобладании проинфляционных рисков. С другой - регулятор отмечает тенденцию к охлаждению потребительского кредитования и рост сбережений. До заседания Банка России 20 декабря будет опубликован важный блок данных по состоянию экономики, на которые регулятор будет обращать внимание при принятии решения в отношении ключевой ставки.

В среду "Аэрофлот" опубликует операционные результаты за ноябрь, а "ФосАгро" и "ЭсЭфАй" проведут внеочередные собрания акционеров по вопросу о промежуточных дивидендах. Важной статистикой дня станут недельные данные по инфляции, которые будут опубликованы уже после закрытия основной сессии на Мосбирже, напомнили эксперты компании "Цифра брокер".

Ситуация в экономике США

В США во вторник индексы акций снизились на 0,3-0,4%, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Производительность труда в США в III квартале выросла на 2,2% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на 0,8%, по окончательным данным министерства труда страны. Динамика первого показателя совпала как с предварительной оценкой, так и с прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. При этом первоначально было объявлено, что стоимость рабочей силы повысилась на 1,9%, и эксперты ожидали пересмотра до 1,5%.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в ноябре поднялся до 101,7 пункта по сравнению с 93,7 пункта месяцем ранее, сообщила Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB). Это максимальный уровень с июня 2021 года. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 94,2 пункта.

Азиатские рынки акций

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,01%, австралийский ASX Australia просел на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,02-0,2%).

Цены производителей в Японии в ноябре выросли на 3,7% в годовом выражении, по данным ЦБ страны. Это максимальные темпы повышения с июля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 3,4% после роста цен на 3,6% в октябре. Цены в ноябре относительно предыдущего месяца повысились на 0,3%, что также превзошло ожидания экспертов (0,2%).

Южнокорейский рынок восстанавливается после падения, вызванного политическим кризисом в стране.

Инвесторы ждут итогов Центральной экономической рабочей конференции в Китае, на которой определяются цели для экономики на следующий год. Заседание завершится в четверг.

Экономисты рассчитывают, что правительство КНР повысит планку дефицита бюджета до 4% ВВП, что позволит увеличить объем заимствований и направить эти средства на поддержку экономики, сообщает Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены сохраняют позитивный импульс после 2-дневного роста из-за геополитической напряженности и ожиданий новых стимулов в Китае.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $72,67 за баррель (+0,7% и +0,1% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $69,08 за баррель (+0,7% и +0,3% во вторник).

Поддержку нефтяным котировкам оказывают обещания властей Китая смягчить денежно-кредитную политику и усилить стимулирование экономики в следующем году.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии захватила Дамаск и объявила, что занимается формированием переходных органов власти. Тем временем израильские ВМС в ночь на вторник провели операцию по уничтожению кораблей ВМС Сирии, опасаясь, что вооружение попадет в руки группировок, захвативших власть в стране.

Тем временем данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 499 тыс. баррелей, тогда как рынок ожидал снижения показателя на 1,3 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальные данные Минэнерго США выйдут в среду в 18:30 по московскому времени.