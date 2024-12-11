Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:00

Олег Вьюгин вошел в совет директоров УК "Альфа-Капитал"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Олег Вьюгин избран в состав совета директоров управляющей компании "Альфа-Капитал" в качестве независимого директора.

Как сообщила УК, он будет участвовать в формировании долгосрочной стратегии компании, реализации GR-инициатив, выработке идей для развития фокусных бизнес-направлений и расширения продуктового предложения.

"В условиях роста масштабов бизнеса участники рынка сталкиваются с новыми вызовами, связанными в том числе с модернизацией регулирования и трансформацией инфраструктуры. Я рад возможности внести свой вклад в стратегию развития одной из ведущих управляющих компаний России", - отметил Вьюгин.

"Наша долгосрочная стратегия предполагает масштабирование ключевых направлений бизнеса и выход в новые ниши, что требует глубокого понимания экономических процессов, раннего выявления формирующихся трендов, активного участия в реализации общеотраслевых проектов. 30-летний опыт Олега Вьюгина на российском финансовом рынке и его уникальная экспертиза станут ценным ресурсом, помогающим достичь целей, поставленных перед компанией советом директоров", - прокомментировала гендиректор "Альфа-Капитала" Ирина Кривошеева.

Вьюгин в 1994-2007 годах занимал должности первого заместителя министра финансов России, первого заместителя председателя Банка России, руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам. В октябре 2024 года он ушел с поста председателя совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), который занимал с 2010 года.

НАУФОР Олег Вьюгин Альфа-Капитал Ирина Кривошеева Минфин Банк России ФСФР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США выделят Киеву кредит на $20 млрд с погашением доходами от замороженных активов РФ

ЦБ допускает отток из банков 0,1 трлн руб. ликвидности из-за приостановки зеркалирования покупок валюты

ЦБ допускает отток из банков 0,1 трлн руб. ликвидности из-за приостановки зеркалирования покупок валюты

Ведомства и бизнес РФ не увидели необходимости в лицензировании розничной торговли табаком

Хайсам Аль-Гайс переизбран генсеком ОПЕК еще на три года

Эксперт ждет сокращения российского рынка автобусов в 2025 году на 25-40%

Власти Молдавии решили создать фондовую биржу при участии Румынии

Власти Молдавии решили создать фондовую биржу при участии Румынии

РФ за 11 месяцев экспортировала рекордные 4 тыс. тонн меда

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии83 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов173 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5535 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });