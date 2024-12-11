Олег Вьюгин вошел в совет директоров УК "Альфа-Капитал"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Олег Вьюгин избран в состав совета директоров управляющей компании "Альфа-Капитал" в качестве независимого директора.

Как сообщила УК, он будет участвовать в формировании долгосрочной стратегии компании, реализации GR-инициатив, выработке идей для развития фокусных бизнес-направлений и расширения продуктового предложения.

"В условиях роста масштабов бизнеса участники рынка сталкиваются с новыми вызовами, связанными в том числе с модернизацией регулирования и трансформацией инфраструктуры. Я рад возможности внести свой вклад в стратегию развития одной из ведущих управляющих компаний России", - отметил Вьюгин.

"Наша долгосрочная стратегия предполагает масштабирование ключевых направлений бизнеса и выход в новые ниши, что требует глубокого понимания экономических процессов, раннего выявления формирующихся трендов, активного участия в реализации общеотраслевых проектов. 30-летний опыт Олега Вьюгина на российском финансовом рынке и его уникальная экспертиза станут ценным ресурсом, помогающим достичь целей, поставленных перед компанией советом директоров", - прокомментировала гендиректор "Альфа-Капитала" Ирина Кривошеева.

Вьюгин в 1994-2007 годах занимал должности первого заместителя министра финансов России, первого заместителя председателя Банка России, руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам. В октябре 2024 года он ушел с поста председателя совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), который занимал с 2010 года.