Выручка российской рыболовной отрасли в 2024 году может снизиться на 3%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Выручка предприятий рыболовной отрасли России в 2024 году по сравнению с прошлым годом по шоковому сценарию может снизиться на 3%, до 633 млрд рублей, по инерционному - увеличится на 0,3%, до 654,9 млрд рублей.

Такой прогноз изложен в презентации Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), показанной на пресс-конференции ее президента Германа Зверева.

В 2023 году выручка отрасли составила 652,8 млрд рублей.

В 2025 году прогнозируется положительная динамика по обоим сценариям. По шоковому выручка вырастет до 655,3 млрд рублей, по инерционному - до 742,7 млрд рублей.

Характеризуя факторы, влияющие на прогнозные сценарии, Зверев заявил: "Не произойдет резкой эскалации ключевой ставки банковской, не произойдет серьезных каких-то новых шоковых запретов или санкций на внешнем рынке и не будет продлена экспортная пошлина - это инерционный вариант. Шоковый вариант это, соответственно, все эти факторы будут действовать".

По его словам, для предприятий отрасли главный вопрос сейчас - это сохранение или отмена экспортной пошлины в следующем году. "Это важнейший вопрос для крабового сегмента, например", - добавил он.

"И, конечно, - ключевая ставка, потому что практически все кредитные договоры в отрасли "привязаны" к плавающим ставкам, в случае увеличения "ключа" обслуживание этих кредитных договоров резко дорожает", - сказал он, напомнив, что кредиторская задолженность рыбодобычи и рыбопереработки превышает 1 трлн рублей.