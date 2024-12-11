Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:01

Выручка российской рыболовной отрасли в 2024 году может снизиться на 3%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Выручка предприятий рыболовной отрасли России в 2024 году по сравнению с прошлым годом по шоковому сценарию может снизиться на 3%, до 633 млрд рублей, по инерционному - увеличится на 0,3%, до 654,9 млрд рублей.

Такой прогноз изложен в презентации Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), показанной на пресс-конференции ее президента Германа Зверева.

В 2023 году выручка отрасли составила 652,8 млрд рублей.

В 2025 году прогнозируется положительная динамика по обоим сценариям. По шоковому выручка вырастет до 655,3 млрд рублей, по инерционному - до 742,7 млрд рублей.

Характеризуя факторы, влияющие на прогнозные сценарии, Зверев заявил: "Не произойдет резкой эскалации ключевой ставки банковской, не произойдет серьезных каких-то новых шоковых запретов или санкций на внешнем рынке и не будет продлена экспортная пошлина - это инерционный вариант. Шоковый вариант это, соответственно, все эти факторы будут действовать".

По его словам, для предприятий отрасли главный вопрос сейчас - это сохранение или отмена экспортной пошлины в следующем году. "Это важнейший вопрос для крабового сегмента, например", - добавил он.

"И, конечно, - ключевая ставка, потому что практически все кредитные договоры в отрасли "привязаны" к плавающим ставкам, в случае увеличения "ключа" обслуживание этих кредитных договоров резко дорожает", - сказал он, напомнив, что кредиторская задолженность рыбодобычи и рыбопереработки превышает 1 трлн рублей.

ВАРПЭ Герман Зверев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

General Motors прекратит разработку роботакси

General Motors прекратит разработку роботакси

Бизнес пообещал, что красная икра в 2025 году резко дорожать не будет

Бизнес пообещал, что красная икра в 2025 году резко дорожать не будет

США выделят Киеву кредит на $20 млрд с погашением доходами от замороженных активов РФ

ЦБ допускает отток из банков 0,1 трлн руб. ликвидности из-за приостановки зеркалирования покупок валюты

ЦБ допускает отток из банков 0,1 трлн руб. ликвидности из-за приостановки зеркалирования покупок валюты

Ведомства и бизнес РФ не увидели необходимости в лицензировании розничной торговли табаком

Хайсам Аль-Гайс переизбран генсеком ОПЕК еще на три года

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии88 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов173 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5535 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });