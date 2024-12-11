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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

СФ одобрил закон о допуске банков к работе с госсредствами на основе рейтингов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил в среду закон, вводящий отбор банков для работы с государственными финансовыми средствами только по национальному кредитному рейтингу без учёта капитала и других дополнительных требований.

На основе кредитного рейтинга предполагается допускать банки к работе со средствами госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний, хозяйственных обществ, федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для ОПК. Закон также уточняет, что корпорация малого и среднего предпринимательства сможет размещать временно свободные средства в депозиты кредитных организаций, с рейтингом по национальной шкале, который установит правительство.

Согласно закону, рейтинговая система будет использоваться для инвестирования средств негосударственных пенсионных фондов во вклады и депозиты, а также при отборе банков для выдачи гарантий по таможенным платежам.

Сейчас отбор банков для работы с госсредствами может вестись на основе анализа требований к размеру капитала банков, к участию в системе страхования вкладов, к отсутствию действующих предписаний со стороны регулятора, к выполнению экономических нормативов. Кроме того, есть требования общего характера, не связанные с подтверждением финансовой надежности кредитной организации, например, существование на рынке не менее определенного времени, участие в определенного вида бизнес-проектах.

По мнению авторов инициативы, обилие разнообразных критериев препятствует доступу банков к государственным ресурсам, а установление завышенных требований приводит к искусственному ограничению конкуренции.

Закон вступит в силу через год после его официального опубликования.

Совет Федерации
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