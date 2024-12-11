Мировые банки ждут роста индекс S&P 500 к концу 2025 года более чем на 8%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс S&P 500 вырастет к концу 2025 года более чем на 8% - до 6550 пунктов, прогнозируют десять ведущих банков мира, в том числе Morgan Stanley, HSBC и Goldman Sachs. Об этом пишет Financial Times.

На закрытие торгов 10 декабря значение индекса составляло 6034,91 пункта.

Такой подъем в следующем году будет ниже среднегодового прироста в исторической перспективе, который составляет порядка 11%, отмечает FT. С начала 2024 года индекс прибавил почти 27% на фоне существенного повышения котировок акций технологических компаний, включая Nvidia, и победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Однако эксперты ожидают, что инвесторы станут более осторожными в следующем году, когда Трамп вступит в должность.

Крупные американские технологические компании "вступают в новую фазу", полагает аналитик Barclays Вену Кришна. По его мнению, местами присутствует "чрезмерный энтузиазм", а технологические гиганты пока еще не продемонстрировали, что могут монетизировать свои инвестиции в ИИ.

"Мы осторожны, потому что нереально, чтобы такие исключительные темпы (роста цен акций - ИФ) сохранялись", - считает Кришна. По его мнению, все позитивные факторы уже полностью заложены как в стоимость больших технологических компаний, так и в рынок акций США в целом.

На американские акции в настоящее время приходится 70% сводного индекса развитых стран MSCI по сравнению с 30% в 1980-х годах.

Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan прогнозируют, что индекс S&P 500 вырастет до 6500 пунктов в будущем году. Deutsche Bank установил целевой показатель в 7000 пунктов, что является самым высоким уровнем среди десяти ведущих банков. В число наибольших оптимистов также входит Bank of America с прогнозом в 6666 пунктов.

Аналитики Deutsche Bank полагают, что рост рынка будут поддерживать масштабные выкупы компаниями своих акций. По их прогнозу, объем buyback повысится до примерно $325 млрд в квартал в 2025 году по сравнению с текущими $275 млрд.