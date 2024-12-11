Добыча "Газпрома" за год превысит 400 млрд куб. м, по РФ - близка к 690 млрд куб. м

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Добыча газа в России в 2024 году, как ожидается, может достигнуть примерно 685-690 млрд кубометров.

Это максимальный уровень производства за последние три года (в 2023 году было 634 млрд куб. м, в 2022 году - 672 млрд куб. м, а в 2021 году - 763 млрд куб. м.), хотя он заметно уступает 2021 году (763 млрд куб. м).

Действующая версия среднесрочного макропрогноза предусматривает добычу в 2024 году 668,2 млрд куб. м газа и (по базовому варианту) 695,4 млрд куб. м в 2025 году.

Согласно данным, которые опубликовал Росстат, за 10 месяцев 2024 года добыча газа в стране составила 558,83 млрд куб. м. Если к этой цифре добавить показатели ноября-декабря прошлого года, проиндексированные на заложенный в макропрогнозе среднегодовой прирост добычи на 2024 г. - 126 млрд куб. м за два месяца, то получится 685 млрд куб. м. При этом по итогам 10 месяцев фактическая добыча превосходила прогнозный трек на 3%, и при сохранении такой динамики итоговый результат может оказаться чуть выше.

Исходя из общеотраслевых показателей, добыча газа "Газпрома" по итогам 2024 года может составить не менее 415 млрд куб. м. Во второй половине ноября добыча газа концерна преодолела прошлогодний порог (в 2023 году было добыто 355 млрд кубометров). Ориентировочно в середине декабря будет преодолена "круглая" 400-миллиардная отметка.

Показатели "Газпрома" растут более высокими темпами, так как добыча попутного газа сдерживается ограничениями добычи нефти ОПЕК+ (с середины года добыча ПНГ снижается).