Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Добыча "Газпрома" за год превысит 400 млрд куб. м, по РФ - близка к 690 млрд куб. м

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Добыча газа в России в 2024 году, как ожидается, может достигнуть примерно 685-690 млрд кубометров.

Это максимальный уровень производства за последние три года (в 2023 году было 634 млрд куб. м, в 2022 году - 672 млрд куб. м, а в 2021 году - 763 млрд куб. м.), хотя он заметно уступает 2021 году (763 млрд куб. м).

Действующая версия среднесрочного макропрогноза предусматривает добычу в 2024 году 668,2 млрд куб. м газа и (по базовому варианту) 695,4 млрд куб. м в 2025 году.

Согласно данным, которые опубликовал Росстат, за 10 месяцев 2024 года добыча газа в стране составила 558,83 млрд куб. м. Если к этой цифре добавить показатели ноября-декабря прошлого года, проиндексированные на заложенный в макропрогнозе среднегодовой прирост добычи на 2024 г. - 126 млрд куб. м за два месяца, то получится 685 млрд куб. м. При этом по итогам 10 месяцев фактическая добыча превосходила прогнозный трек на 3%, и при сохранении такой динамики итоговый результат может оказаться чуть выше.

Исходя из общеотраслевых показателей, добыча газа "Газпрома" по итогам 2024 года может составить не менее 415 млрд куб. м. Во второй половине ноября добыча газа концерна преодолела прошлогодний порог (в 2023 году было добыто 355 млрд кубометров). Ориентировочно в середине декабря будет преодолена "круглая" 400-миллиардная отметка.

Показатели "Газпрома" растут более высокими темпами, так как добыча попутного газа сдерживается ограничениями добычи нефти ОПЕК+ (с середины года добыча ПНГ снижается).

Газпром РФ газ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Инфляция в России

Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогнозы по ставке и инфляции на 2025 г.

ОПЕК+ в ноябре добыла на 222 тыс. б/с меньше плана

ОПЕК+ в ноябре добыла на 222 тыс. б/с меньше плана

Мировые банки ждут роста индекс S&P 500 к концу 2025 года более чем на 8%

Goldman Sachs допустил подорожание золота к концу 2025 года до $3000 за унцию

Goldman Sachs допустил подорожание золота к концу 2025 года до $3000 за унцию

General Motors прекратит разработку роботакси

General Motors прекратит разработку роботакси

Бизнес пообещал, что красная икра в 2025 году резко дорожать не будет

Бизнес пообещал, что красная икра в 2025 году резко дорожать не будет
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России27 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии89 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5537 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов173 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });