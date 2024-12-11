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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Суд начал банкротство бывшего топ-менеджера банка "Холдинг-кредит" Булгакова

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник, 10 декабря, признал обоснованным заявление госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий московского банка "Холдинг-кредит") о банкротстве бывшего члена совета директоров банка Сергея Булгакова и ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов гражданина.

Как сообщается в пресс-релизе АСВ, требования банка в размере более 7,3 млрд рублей суд включил в реестр кредиторов топ-менеджера.

Ранее суд по заявлению АСВ установил размер субсидиарной ответственности Булгакова и еще ряда бывших руководителей банка: председателя правления Юлии Горош, председателя совета директоров банка Владислава Черникова, члена совета директоров Егора Селюкова, заместителя председателя правления Татьяны Дрыкиной, бывших управляющих санкт-петербургским филиалом банка Ильи Рябинского и Владимира Смоляка, а также управляющего директора Сергея Журкина – в общей сумме почти 7,5 млрд рублей.

В мае 2024 года Арбитражный суд Московского округа поддержал решения нижестоящих инстанций об установлении по заявлению АСВ размера субсидиарной ответственности Черникова, Горош, Булгакова и Селюкова в общей сумме более 7,3 млрд рублей.

Также был установлен размер субсидиарной ответственности Дрыкиной (229 тыс. рублей), Рябинского (50,3 млн рублей), Смоляка (59,3 млн рублей) и Журкина (100,5 млн рублей).

Основаниями для привлечения к ответственности послужили принятие решений о выдаче заведомо невозвратных кредитов, действия по замещению ликвидного актива на права требования по векселям, которые уже находятся в собственности кредитной организации, а также непринятие руководством мер по предупреждению банкротства банка, говорится в сообщении агентства.

Арбитражный суд Москвы 18 сентября 2024 года признал обоснованным заявление АСВ о банкротстве Черникова. Суд тогда ввел в отношении него процедуру реструктуризации его долгов и включил в его реестр кредиторов требования банка в размере 7,3 млрд рублей.

26 сентября 2024 года признал обоснованным заявление АСВ о банкротстве Горош, ввел в отношении нее процедуру реструктуризации долгов и включил требования банка в размере свыше 7,3 млрд рублей в ее реестр кредиторов.

ЦБ РФ в мае 2012 года отозвал у банка "Холдинг-кредит" лицензию на осуществление банковских операций. Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал банк банкротом в июне 2012 года. Его конкурсным управляющим было назначено АСВ.

АСВ Холдинг-кредит Сергей Булгаков
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