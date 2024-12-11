Рынок акций РФ снизился в преддверии статданных по инфляции

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду снизился на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, санкционных новостей и в преддверии выхода вечером данных Росстата по инфляции, которые могут повлиять на решение ЦБ РФ по дальнейшей монетарной политике; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $72,7 за баррель). Индекс МосБиржи удержался выше 2500 пунктов, а индекс РТС провалился в район 765 пунктов за счет ослабления рубля; лидировали в снижении акции "Совкомфлота" (-4,6%) и "МТС" (-2,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2512,54 пункта (-0,4%, утром индекс опускался до 2499,82 пункта), индекс РТС упал до 766,44 пункта (-3,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 декабря, составил 103,2707 руб. (+3,2383 рубля).

Постпреды стран ЕС достигли согласия по новому антироссийскому санкционному пакету, сообщили в среду в венгерском председательстве. "Постпреды только что согласовали 15-й пакет санкций", - указано в сообщении председательства в соцсети Х. Европейские СМИ напоминают, что эти меры должен еще утвердить Совет ЕС.

Подешевели в среду также акции ОК "Русал" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-1,8%), "ММК" (-1,3%), "Северстали" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1%), "Газпром нефти" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), "Магнита" (-0,7%), "РусГидро" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,4%), расписки OZON (-0,4%), "префы" Сбербанка (-0,3%), бумаги АФК "Система" (-0,3%), ВТБ (-0,1%).

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" (AFLT) в ноябре 2024 года вырос на 11% относительно того же месяца прошлого года, до 4 млн человек, сообщила компания. Общий пассажирооборот стал больше на 13,2%, процент занятости кресел составил 89,7% (+2,2 процентного пункта).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,1%), ПАО "Полюс" (+1,6%), "Татнефти" (+0,3%).

Прогнозы аналитиков

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ на 2024 год до 17,5% с 17,3% в октябре, на 2025 год - до 21,3% с 18,0%, на 2026 год - до 14,6% с 12,5%, на 2027 год - до 10,4% с 9,0%, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ, который проводился 6-10 декабря 2024 года.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2024 год был повышен до 3,8% с 3,7%. При этом ожидания по росту ВВП на 2025 год снизились до 1,5% с 1,8%, на 2026 год - до 1,7% с 1,9%, на 2027 год не изменились - 1,9%. Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на текущий год ожидаемо существенно вырос - до 9,2% с 7,7%, на 2025 год - до 6,0% с 5,3%, на 2026 год - до 4,5% с 4,1%, на 2027 год не изменился - 4,0%.

Данные Росстата

Вышедшие вечером в среду (после закрытия основных торгов на Мосбирже) данные Росстата показали, что инфляция в России в ноябре 2024 года составила 1,43% после 0,75% в октябре и 0,48% в сентябре. Инфляция в ноябре оказалась выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,35%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре ускорилась до 8,88% с 8,54% на конец октября.

Комментарии экспертов

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи в среду умеренно просел, выступающая поддержкой отметка 2500 пунктов была в моменте протестирована, но устояла. Поддержку оказали растущие цены на нефть и возвращение рубля к ослаблению - во второй половине торгов индекс МосБиржи смог несколько улучшить позиции, а индекс РТС откатился ниже 770 пунктов.

Продавцы могли активизироваться на ухудшении новостного фона - западные СМИ сообщили накануне, что власти США обсуждают введение более жестких санкций в отношении экспорта российской нефти. В четверг состоится заседание ЕЦБ по ставкам - ожидается их понижение на 25 б.п. МЭА в четверг представит свой ежемесячный отчет. В США картину инфляции в ноябре дополнят сведения по ценам производителей. На российском рынке ГК "Самолет" проведет "День инвестора", а бумаги ПАО "Полюс", "Европлана" и Fix Price будут последний день торговаться с дивидендами.

Инвесторы в четверг будут отыгрывать данные Росстата по инфляции. Ускорение роста цен укрепляет уверенность инвесторов в подъеме ключевой ставки ЦБ до 23% на заседании 20 декабря. Прогноз по индексу Мосбиржи на 12 декабря - 2500-2600 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, индекс МосБиржи в среду был поддержан ростом нефти и ослаблением рубля, но индикатор остается вблизи 2500 пунктов. Глобально ключевое влияние на рынок продолжают оказывать геополитика, макростатистика и корпоративные события.

Акции "ЭсЭфАй" (+0,1%, до 1411,4 рубля) подросли после положительного решения по утверждению дивидендов за 9 месяцев в размере 227,6 рубля на акцию. "Аэрофлот" раскрыл операционные результаты за ноябрь, показавшие прирост пассажиропотока на 11%, пассажирооборота - на 13,2%. Акции ПАО "Полюс" поддержали рост цен на золото, которые превысили $2750 за унцию, а также ослабление рубля и обновленные параметры флагманского проекта "Сухой Лог". В четверг акции ПАО "Полюс" уходят в дивидендную отсечку (выплаты за 9 месяцев составят 1301,75 рубля на акцию). Подросли "префы" "Сургутнефтегаза" - компания является бенефициаром ослабления рубля, так как имеет на балансе валютную "кубышку", переоценка которой влияет на размер дивидендов, отмечает Алексеев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, давление на рынок акций к вечеру оказали новости о согласовании 15-го пакета санкций ЕС, а также ослабление рубля.

Акции "Селигдара" (+1,2%) и ПАО "Полюс" выросли вслед за золотом. Благоприятное влияние на драгметалл оказывает положение доходности американских 10-летних гособлигаций ниже 4,3%, а также сохранение геополитической неопределенности на Ближнем Востоке и ожидания снижения процентной ставки ФРС.

Негативное влияние на акции "Совкомфлота" оказали новости о согласовании ЕС 15-го пакета санкций против РФ, который ограничивает деятельность судов третьих стран, помогающих России, отмечает аналитик.

Бумаги "Мечела" (-0,6%) в течение дня пытались расти, но затем перешли к снижению вместе со всем рынком. Инвесторы в "Мечел", очевидно, рассчитывали на воодушевляющие новости со встречи президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров для обсуждения развития угольной отрасли. С 1 декабря в РФ была отменена курсовая экспортная пошлина на коксующийся уголь, а сам "Мечел" в середине ноября опубликовал данные о росте реализации концентрата коксующегося угля за 9 месяцев текущего года на 29% г/г при увеличении производства угля на 8% г/г. Фундаментально сохранение непростой ситуации в отрасли в 2025 году, по оценке Кожуховой, предвещает запланированное повышение НДПИ на уголь, но позитивно на акциях "Мечела" может сказаться близость долгосрочных минимумов и общее улучшение настроений на фондовом рынке в РФ наряду с возможными госинициативами по поддержке сектора и высоким спросом на уголь в Китае и Индии.

Инфляционные данные в США не принесли неприятных сюрпризов, что предвещает также предсказуемое решение ФРС по снижению процентной ставки в декабре и позитивно для акций и золота. Очередного смягчения монетарной политики при этом ждут также от ЕЦБ на заседании в четверг. Российский рынок к концу дня пребывал в "минусе", хотя отвоевал часть позиций по рублевому индексу Мосбиржи и устоял выше 2500 пунктов. Однако очередные тревожные данные Росстата по инфляции в стране за ноябрь подтверждают риски повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании следующей недели вплоть до 23% годовых. Для поддержки рубля, скорее всего, потребуются интервенции финансовых регуляторов иного характера, считает Кожухова.

Зарубежные фондовые индексы

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,01%, австралийский ASX Australia просел на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), подросли Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавили 0,2-0,6%) и США (индексы к 18:50 по Москве выросли на 0,03-1,4% во главе с Nasdaq).

Инвесторы ждут итогов Центральной экономической рабочей конференции в Китае, на которой определяются цели для экономики на следующий год. Заседание завершится в четверг.

Экономисты рассчитывают, что правительство КНР повысит планку дефицита бюджета до 4% ВВП, что позволит увеличить объем заимствований и направить эти средства на поддержку экономики, сообщает Trading Economics.

Тем временем, потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 2,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема ускорились по сравнению с октябрьскими 2,6%. Консенсус-прогнозы аналитиков, опрошенных Market Watch и Trading Economics, также предполагали ускорение инфляции в США в ноябре до 2,7%.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в среду цены локально просели от дневных максимумов после выхода статистики о запасах сырья в США, однако общую поддержку рынку оказывают геополитическая напряженность и ожидания новых стимулов в Китае.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $72,73 за баррель (+0,8% и +0,1% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $69,29 за баррель (+1% и +0,3% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,42 млн баррелей, запасы бензина выросли на 5,09 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 3,24 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,1 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,2 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

От властей Китая рынок ожидает смягчения денежно-кредитной политики и усиления стимулирования экономики в следующем году.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии захватила Дамаск и объявила, что занимается формированием переходных органов власти. Тем временем израильские ВМС в ночь на вторник провели операцию по уничтожению кораблей ВМС Сирии, опасаясь, что вооружение попадет в руки группировок, захвативших власть в стране.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-6,2%), ПАО "Ютэйр" (-4,4%), ПАО "Южуралникель" (-3,9%), ПАО "Наука-Связь" (-3,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-3,8%), ПАО "НоваБев Групп" (-3,1%), "Распадской" (-2,9%).

Выросли расписки Qiwi (+6,3%), бумаги "Нижнекамскнефтехима" (+5% и +2,5% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+3,8%), ПАО "Лензолото" (+3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,86 млрд рублей (из них 11,25 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,48 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 4,26 млрд рублей на акции "Газпрома").