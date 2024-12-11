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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Цены на бензин в РФ в ноябре выросли на 1,14%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на бензин в России со 2 по 9 декабря продолжил постепенное ускорение, составив 0,48% после 0,38% с 26 ноября по 2 декабря, 0,35% с 19 по 25 ноября и 0,3% с 12 по 18 ноября, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 9 декабря выросли на 10,3% (общая инфляция за этот период составила 8,76%). Потребительские цены на бензин в РФ в ноябре 2024 года выросли на 1,14% по сравнению с октябрем (к ноябрю 2023 года рост составил 9,68%). Дизельное топливо в ноябре 2024 года по отношению к предыдущему месяцу подорожало на 2,2%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 9 декабря составляла 60,14 руб. (на 2 декабря - 59,87 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 54,8 руб. (54,55 руб.), АИ-95 - 59,98 руб. (59,71 руб.), АИ-98 - 81,83 руб. (81,45 руб.).

Рост потребительских цен на дизельное топливо в РФ с 3 по 9 декабря составил 0,4% после также 0,4% с 26 ноября по 2 декабря, 0,49% с 19 по 25 ноября и 0,53% с 12 по 18 ноября. Средняя цена ДТ в стране на 9 декабря - 69,32 руб. за литр (на 2 декабря - 69,04 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2023 году выросли на 7,23%, что оказалось чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).

Росстат
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