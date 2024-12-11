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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Рост цен на красную икру в РФ в ноябре замедлился до 5,4% с 11,8% в октябре

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Цены на красную икру в РФ в ноябре выросли на 5,4%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста существенно замедлились: в октябре они составляли 11,8%, в сентябре - 12,6%. Цены на охлажденную и мороженую разделанную рыбу лососевых пород выросли на 3,3%, мороженую неразделанную - на 3,2%,

Как сообщалось, рост цен на красную икру объясняется существенным снижением вылова лососей в этом году. К 3 декабря он составил 235,5 тыс. тонн против 608,1 тыс. тонн в 2023 году. Но выловы лососей традиционно сравниваются между четными и между нечетными годами в силу жизненных особенностей их основного вида - горбуши. Таким образом, результат текущего года следует сравнивать с выловом 2022 года, когда было добыто 272 тыс. тонн лососей.

Производство красной икры в этом году прогнозируется на уровне 10-11 тыс. тонн против почти 25 тыс. тонн год назад.

По мнению президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, ситуация на рынке красной икры в РФ постепенно нормализуется, резкого роста цен в будущем году не будет. Вылов лососей в 2025 году он прогнозирует на уровне 250-320 тыс. тонн.

Росстат
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