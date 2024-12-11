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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Цены на новые иномарки в РФ с 3 по 9 декабря выросли на 1%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Цены на новые легковые автомобили иностранных брендов в РФ с 3 по 9 декабря выросли на 1,02%, сообщил Росстат

Согласно данным ведомства об индексе потребительских цен, с начала года иномарки подорожали на 2,01%

Цены на новые российские легковые автомобили с 3 по 9 декабря не изменились. С начала года их рост составил 4,36%.

По данным "Автостата", продажи новых легковых автомобилей в РФ за 11 месяцев 2024 года выросли в 1,5 раза до 1,45 млн шт. На российские бренды пришлось чуть более трети рынка, на китайские – более половины.

Росстат
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