Цены на новые иномарки в РФ с 3 по 9 декабря выросли на 1%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Цены на новые легковые автомобили иностранных брендов в РФ с 3 по 9 декабря выросли на 1,02%, сообщил Росстат

Согласно данным ведомства об индексе потребительских цен, с начала года иномарки подорожали на 2,01%

Цены на новые российские легковые автомобили с 3 по 9 декабря не изменились. С начала года их рост составил 4,36%.

По данным "Автостата", продажи новых легковых автомобилей в РФ за 11 месяцев 2024 года выросли в 1,5 раза до 1,45 млн шт. На российские бренды пришлось чуть более трети рынка, на китайские – более половины.