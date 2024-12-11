ЦБ уличил администратора Telegram-канала в манипулировании акциями по стратегии pump&dump

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Банк России установил факты манипулирования рядом ценных бумаг со стороны частного лица, который также являлся администратором Telegram-канала.

Согласно сообщению ЦБ, Борис Смирнов использовал стратегию pump and dump: сначала совершал сделки по покупке низколиквидного актива, цена на который искусственно завышалась за счет выставления им агрессивных заявок, а затем продавал по такой завышенной цене. Подобную схему действий за торговую сессию он совершал неоднократно, что приносило положительный финансовый результат, отмечает регулятор.

Сделки совершались в период 2023-2024 годов с 14 ценными бумагами, в числе которых акции ПАО "ВУШ Холдинг", ПАО "Калужская сбытовая компания", ПАО "Россети Волга" и др.

"Данная торговая активность носила регулярный характер на рынках ряда ценных бумаг и приводила к всплескам их волатильности, увеличивая финансовые риски для иных участников на организованных торгах", - пишет ЦБ.

Кроме того, Смирнов, являясь администратором Telegram-канала Fibo Trade более чем с 13 тыс. подписчиков, публиковал в нем заведомо ложную информацию о совершении им сделок с ценными бумагами в одном направлении (например, покупка), что приводило к изменению цен и к существенным отклонениям иных параметров торгов на рынке. Затем он совершал сделки в противоположном направлении (например, продажа).

Также ЦБ установил случаи, когда Смирнов размещал в канале информацию о намерении совершить операции с конкретными бумагами, однако в последующем его не реализовывал. При этом после таких сообщений на рынке соответствующей ценной бумаги усматривался прирост участников торгов в близкое к моменту публикации время, замечает регулятор.

Такого рода публикации в канале и торговая активность Смирнова, не соответствующая подобным постам, могли повторяться несколько раз за торговую сессию и приводили к избыточной волатильности таких бумаг, как акции ПАО "Красный Октябрь", ПАО "Совкомфлот", ПАО "СОЛЛЕРС". Как указывает ЦБ, результатом также являлось получение Смирновым положительного финансового результата.

В итоге он был привлечен к административной ответственности за манипулирование рынком. Банк России также направил предписания профессиональным участникам рынка ценных бумаг, Мосбирже и "СПБ бирже" о приостановлении совершения сделок и проведения операций по его торговым счетам.