Дефицит бюджета США в ноябре вырос на 17%, за два месяца фингода - в 1,6 раза

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в ноябре составил $366,763 млрд, что на 16,8% превышает показатель за тот же месяц прошлого года ($314,012 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета в прошлом месяце выросли на 9,8% - до $301,754 млрд против $274,83 млрд годом ранее. Расходы увеличились на 13,5% и достигли $668,517 млрд по сравнению с $588,842 млрд.

Между тем за два месяца 2025 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США повысилось в 1,6 раза (на 64%) - до $624,213 млрд. Объем поступлений сократился на 7,3%, составив $628,525 млрд. Расходы выросли на 18,3% - до $1,253 трлн.

С учетом календарного фактора (переноса ряда выплат из бюджета на конец ноября из-за того, что 1 декабря выпадало на нерабочий день) дефицит в ноябре снизился на 9% относительно того же месяца годом ранее, а с начала текущего фингода - увеличился на 19%.

Как сообщалось ранее, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2024 финансового года, который завершился 30 сентября, составило $1,833 трлн, увеличившись на 8%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.