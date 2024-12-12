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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:18

IDC спрогнозировала рост глобального рынка полупроводников в 2025 году на 15%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Мировой рынок полупроводниковой продукции в 2025 году вырастет на 15% благодаря дальнейшему повышению спроса на решения для искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений (high-performance computing, HPC), прогнозирует International Data Corporation (IDC).

Новый бум для полупроводниковой отрасли предвещает грядущая модернизация в крупных сегментах рынка, включая дата-центры, считает IDC.

По ее прогнозам, рынок чипов памяти в следующем году вырастет более чем на 24%. Прежде всего этому будет способствовать дальнейшее внедрение продукции высокого ценового сегмента, включая высокопропускную память стандартов HBM3, HBM3e и готовящегося к выпуску во втором полугодии 2025 года HBM4.

Рынок прочих чипов увеличится на 13% в основном благодаря высокому спросу на продвинутые решения для ИИ-серверов, чипы для мобильных телефонов и беспроводной связи стандарта WiFi7.

Кроме того, 2025 год станет критически важным для сегмента миниатюрных чипов, изготавливаемых по 2-нанометровой технологии, отмечает IDC. Тайваньская TSMC активно расширяет заводы в Синьчжу и Гаосюне, которые должны начать массовое производство во втором полугодии следующего года. Еще раньше выпуск такой продукции начнет Samsung. Intel Corp. сосредоточится на технологии 18A (соответствует 1,8 нм). IDC прогнозирует одновременное начало массового выпуска 2-нанометровой продукции для смартфонов, майнинга, искусственного интеллекта и других ключевых направлений.

При этом полупроводниковой отрасли предстоит найти подход к целому ряду "переменных", включая геополитические риски, субсидии, пошлины, процентные ставки, а также изменение баланса спроса и предложения ввиду ввода в эксплуатацию новых мощностей, пишет IDC.

IDC Samsung Intel TSMC Тайвань Южная Корея США
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