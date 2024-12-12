Число заявок на пособие по безработице в США выросло до максимума с октября

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 18 тыс., до 242 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Это максимум с середины октября.

Неделей ранее показатель составил 224 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа заявок до 220 тыс. с этого уровня, сообщает агентство Bloomberg.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось до 224,25 тыс. с пересмотренных 218,5 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 30 ноября, выросло до 1,886 млн по сравнению с 1,871 млн неделей ранее.

Опрошенные Trading Economics эксперты ожидали повышения показателя до 1,88 млн.